Alla scoperta di Observation, il nuovo thriller game sci-fi ispirato a 2001: Odissea nello spazio

Videogames

di Andrea Guerriero - 23/05/2019 09:12 | aggiornato 23/05/2019 09:16

Dagli stessi autori di Stories Untold arriva il fantascientifico Observation, videogioco indie che ci mette nei panni di una intelligenza artificiale avanzata su PC e PlayStation 4.

No Code/Devolver Digital

1 condivisione

I ragazzi di No Code avevano già incantato il popolo videoludico con il loro Stories Untold, incredibile raccolta di quattro avventure testuali sperimentali.

Ora, sotto l'ala protettiva di Devolver Digital - publisher che con i talenti indie ha più volte dimostrato di vederci lungo -, tornano a raccontare una nuova storia. Una storia da vivere indossando tuta e casco a circa 140 km dalla Terra, che il fondatore del team di sviluppo Jon McKellan definisce come fortemente ispirata a 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick o al più recente Gravity.

D'altronde Observation, videogame thriller dalle atmosfere sci-fi disponibile su PlayStation 4 e PC - in questo caso solo su Epic Games Store -, ci mette nei panni (o ancora meglio, negli avveniristici circuiti!) del System Administration and Maintenance (S.A.M.), un'avanzata IA deputata alla gestione di una stazione spaziale. Tra il freddo metallo e il calore di stelle ora più vicine, dovremo aiutare l'equipaggio a districarsi tra eventi insoliti e misteriosi. Proprio come HAL 9000 nel capolavoro di Kubrick, potremo essere (quasi) ovunque e istantaneamente, accedendo alle telecamere presenti in ogni modulo e segmento della stazione.

Calando gli stessi giocatori nel ruolo inedito di una intelligenza artificiale, il racconto che andrà a prendere forma sulla Low Orbit Space Station promette di essere per certi versi più elegante di quelli a cui ci hanno abituato di recente le produzioni fantascientifiche. Trascinandoci per altro in un'ambientazione realistica, affascinante e a tratti spaventosa, chiaramente ispirata alla Stazione Spaziale Internazionale.

Al fianco di S.A.M., il nostro compito sarà allora quello di scoprire cosa è successo alla dottoressa Emma Fisher e gestire i sistemi della stazione spaziale per garantire l'incolumità dei sopravvissuti. L'impalcatura narrativa eretta da No Code farà così leva sulla costante necessità di risolvere nel minor tempo possibile, e col minor dispendio di energie e (possibilmente) vite umane, i problemi sempre più gravi che si pareranno dinanzi all'occhio ipertecnologico di S.A.M. e di chi vorrà seguirlo in questa impresa.

HD No Code/Devolver Digital

Observation è insomma un gioco non per tutti, non adatto al pubblico di massa. Eppure ha un fascino coraggioso e freschissimo: quello di un piccolo gioiello del genere sci-fi, che sa intrattenere e appagare con i suoi puzzle anche senza perdere il focus sull'intreccio narrativo.