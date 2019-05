Daniel Craig dovrà operarsi: due settimane di pausa per Bond 25

Cinema

23/05/2019

L'attore costretto ad un intervento chirurgico alla caviglia dopo l'infortunio sul set durante le riprese di Bond 25.

Anche 007 finisce in ospedale: Daniel Craig subirà un intervento chirurgico alla caviglia dopo l'incidente sul set giamaicano di Bond 25. L'attore, che si era infortunato scivolando durante le riprese di una scena d'azione, sarà quindi costretto a due settimane di stop per riprendersi dall'operazione.

A riportarlo è l'account Twitter ufficiale del franchise di James Bond, che aggiorna sui tempi di recupero di Craig e rassicura i fan della spia di Sua Maestà sull'uscita del film, che non verrà posticipata. In stand-by finiranno infatti i ciak con protagonista l'attore britannico mentre il regista Cary Fukunaga potrà ottimizzare i tempi girando le scene di contorno o magari aggiornando (ancora) la sceneggiatura del film, che come sappiamo è in continua revisione, coi dialoghi stabiliti solo all'ultimo momento.

BOND 25 update: Daniel Craig will be undergoing minor ankle surgery resulting from an injury sustained during filming in Jamaica. Production will continue whilst Craig is rehabilitating for two weeks post-surgery. The film remains on track for the same release date in April 2020. pic.twitter.com/qJN0Sn4gEx — James Bond (@007) May 22, 2019

Lo scorso aprile, con una diretta mondiale evento, la produzione di Bond 25 ha rivelato il cast principale e alcuni dettagli del film dalla Giamaica, luogo caro proprio al papà del James Bond letterario, il romanziere Ian Fleming (che era solito passare diversi mesi dell'anno nella tenuta giamaicana di GodenEye).

In occasione della presentazione del venticinquesimo film di 007 sono state annunciate le new entry: dal fresco premio Oscar Rami Malek alla a.i. di Blade Runner 2049 Ana de Armas, passando per Lashana Lynch, Billy Magnussen, David Dencik e Dali Benssalah. Confermati invece Ralph Fiennes, Lea Seydoux, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Rory Kinnear e Ben Whishaw, oltre ovviamente a Craig, per la quinta volta nei panni di James Bond.

La trama dell'atteso nuovo film di 007, ancora senza titolo ufficiale, è incentrata su un Bond ritiratosi dal servizio operativo. L'ex agente dell'MI6 è intento a godersi la pensione in Giamaica quando il suo vecchio amico Felix Leiter (Wright) della CIA gli fa visita, convincendo 007 a tornare in pista per rintracciare uno scienziato rapito. La missione si rivelerà piuttosto ardua e porterà Bond sulle tracce di un misterioso criminale in possesso di un'arma di distruzione di massa altamente tecnologica.

Bond 25 arriverà nelle sale italiane l'8 aprile 2020. Le riprese, oltre che in Giamaica, verranno effettuate tra l'Inghilterra (Londra), il Marocco, l'Italia - la scena d'apertura verrà girata a Matera - e la Norvegia.