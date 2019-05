TV NewsCelebrity

Il cast di Game of Thrones poteva essere molto diverso da quello che conosciamo oggi. Molti attori hanno fatto il provino per la serie. Alcuni hanno rifiutato la parte, altri non sono stati scelti.

Il cast di Game of Thrones poteva essere molto diverso da quello che conosciamo oggi.

Kit Harington, Emilia Clarke, Sophie Turner, Lena Headey e tutti gli altri sono ormai entrati nell'immaginario collettivo come i personaggi creati nelle pagine da George R.R. Martin. Ma molti altri attori hanno fatto il provino per interpretare i protagonisti di Game of Thrones... e alcuni hanno quasi ottenuto la parte. Si tratta di volti conosciuti sia dal mondo delle serie TV che da quello del cinema, che forse vi sorprenderanno.

Con la fine della serie, torniamo agli inizi, curiosando sulle scelte del cast e sugli attori che non hanno ottenuto la parte... o l'hanno rifiutata!

Izzy Meikle-Small - Sansa Stark

HD Getty Images Un'immagine dell'attrice Izzy Meikle-Small

Sansa Stark è interpretata da Sophie Turner e non riusciremmo mai ad immaginare un'altra persona nei suoi panni. Eppure Izzy Meikle-Small (Biancaneve e il Cacciatore) ha rivelato di essere arrivata tra le finaliste per la parte di Sansa insieme alla Turner. L'attrice, alla fine, non ha ottenuto la parte.

HD HBO Un'immagine di Sansa in Game of Thrones

Iwan Rheon - Jon Snow

HD Getty Images Un'immagine dell'attore Iwan Rheon

Alla fine Rheon ha interpretato il terribile Ramsay Bolton, ma inizialmente l'attore aveva fatto il provino per Jon Snow.

Sam Claflin - Viserys Targaryen/Jon Snow

HD Getty Images Sam Claflin in uno scatto dal red carpet

Sam Claflin di The Hunger Games ha quasi interpretato Viserys Targaryen... ed è quasi stato vittima della furia di Khal Drogo. L'attore, che ha lavorato con Emilia Clarke in Io Prima di Te, doveva interpretare il fratello di Daenerys, ma la parte, come ben sappiamo, non è andata a lui.

Claflin ha rivelato di aver fatto anche il provino per Jon Snow. Ma alla fine si ritiene fortunato a non essere stato preso, perché si è goduto Game of Thrones da fan.

HD HBO Game of Thrones: un'immagine di Kit Harington nella serie

Sam Heughan - Renly Baratheon/Loras

HD Getty Images Sam Heughan posa sul carpet

Anche Sam Heughan di Outlander ha fatto svariati provini per Game of Thrones. Ha quasi ottenuto le parti di Renly Baratheon e Loras, ma purtroppo le cose non sono andate per il verso giusto. L'attore voleva davvero entrare nel cast. "Datemi una spada!" ha detto, scherzando, durante un'intervista sull'argomento.

Nicholas Hoult - Jon Snow

HD Getty Images Un'immagine dell'attore Nicholas Hoult

In molti hanno provato ad ottenere il ruolo di Jon Snow, anche Nicholas Hoult. L'attore ha rivelato di aver fatto un provino per Jon Snow con delle extension e un po' di finta abbronzatura (all'epoca, stava girando Scontro tra Titani).

Lily Allen - Yara Greyjoy

HD Getty Images Brit Awards 2019: un'immagine di Lily Allen

Lily Allen, la vera sorella di Alfie Allen (Theon), è stata contattata dalla produzione per interpretare Yara Greyjoy. La cantante ha rifiutato, citando le difficoltà di dover girare certe scene a cavallo in compagnia del fratello che gli spettatori di Game of Thrones ricorderanno bene. Si sarebbe sentita a disagio. La parte, alla fine, è andata a Gemma Whelan.

HD HBO Game of Thrones: un'immagine di Yara Greyjoy

Elizabeth Olsen - Daenerys Targaryen

HD Getty Images Un'immagine dell'attrice Elizabeth Olsen

Elizabeth Olsen, la Scarlet Witch del Marvel Cinematic Universe, ha rivelato di aver fatto un provino per interpretare Daenerys Targaryen. L'attrice ha provato per la parte sia con un accento americano che con un accento britannico. Il risultato, secondo lei, è stato disastroso.

HBO Un'immagine di Daenerys Targaryen da Game of Thrones

Tamzin Merchant - Daenerys Targaryen

HD Getty Images Un'immagine dell'attrice Tamzin Merchant

Nel pilot originale di Game of Thrones (che poi è stato completamente rigirato), Tamzin Merchant di The Tudors interpretava Daenerys. Il ruolo poi è andato ad Emilia Clarke, ed il resto è storia.

Gillian Anderson - Cersei Lannister (?)

HD Getty Images Un'immagine di Gillian Anderson sul carpet

Mentre promuoveva The Fall, Gillian Anderson ha rivelato di aver rifiutato una parte in Game of Thrones. I fan pensano che l'attrice abbia rifiutato il ruolo di Cersei Lannister.

HBO Cersei Lannister in Game of Thrones

Jennifer Ehle - Catelyn Stark

HD Getty Images Un'immagine dell'attrice Jennifer Ehle

Jennifer Ehle ha interpretato Catelyn Stark nel pilot originale di Game of Thrones. A sostituirla fu Michelle Fairley. La Ehle ha rivelato di aver deciso di non tornare nella serie per passare più tempo con la figlia appena nata.

HD Getty Images Game of Thrones: un'immagine di Catelyn Stark

Mahershala Ali - Xaro Xhoan Daxos

HD Getty Images Un'immagine dell'attore Mahershala Ali

Durante un'apparizione al Jimmy Kimmel Live!, l'attore Mahershala Ali ha rivelato di aver fatto un provino terribile per interpretare Xaro Xhoan Daxos, il mercante "amico" di Daenerys. Ali si era preparato per il provino con una sedia ed aveva anche preparato alcune mosse specifiche. Quando è entrato negli uffici di HBO, c'erano solo due sgabelli senza manici. Secondo lui questo ha rovinato tutto.

HD HBO Xaro Xhoan Daxos in un'immagine da Game of Thrones

Perdita Weeks - Roslin Frey

HD Getty Images Un'immagine dell'attrice Perdita Weeks

L'attrice Perdita Weeks ha rivelato di aver rinunciato ad un ruolo in Game of Thrones per girare il film The Heretics. La Weeks avrebbe dovuto interpretare Roslin Frey, la figlia di Walder Frey. Il bello è che le riprese di The Heretics furono posticipate e la Weeks, successivamente, pregò di poter interpretare il ruolo. Ma come ben sappiamo, non è successo.

HBO Un'immagine promozionale di Roslin Frey in Game of Thrones

Jared Harris - L'Alto Passero

HD Getty Images Un'immagine dell'attore Jared Harris

Sembra difficile immaginare un attore che non sia Jonathan Pryce nel ruolo dell'Alto Passero di Game of Thrones, eppure Jared Harris ha quasi interpretato la parte. Come riportato da Vulture, l'attore ha detto di aver perso anche un altro ruolo importante per un'altra serie HBO: quello del Dr. Robert Ford in Westworld, andato poi ad Anthony Hopkins.

HD HBO Un'immagine dell'Alto Passero da Game of Thrones

Jonathan Pryce

HD Getty Images Un'immagine dell'attore Jonathan Pryce

E a proposito di Jonathan Pryce: l'attore rifiutò un ruolo nella prima stagione della serie, poiché non era un appassionato del genere. Pryce poi ha interpretato l'Alto Passero in seguito, quindi deve averci ripensato (forse per il successo o i soldi coinvolti?).

Dominic West - Mance Rayder

HD Getty Images Un'immagine dell'attore Dominic West

Dominic West ha rivelato in un'intervista a The Huffington Post di aver rifiutato una parte in Game of Thrones. Doveva interpretare Mance Rayder, ma decise di non farlo per non allontanarsi dalla famiglia. Avrebbe dovuto passare sei mesi a Reykjavik in Islanda.

HD HBO Mance Ryder in un'immagine da Game of Thrones

Jamie Campbell Bower - Waymar Royce

HD Getty Images Un'immagine dell'attore Jamie Campbell Bower

Jamie Campbell Bower è noto per aver partecipato a film come Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2, Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald e l'adattamento per il grande schermo di Shadowhunters. L'attore ha fatto parte del pilot originale di Game of Thrones. Vestiva i panni di Waymar Royce. Come per molti altri attori del pilot originale, c'è stato un recasting. Ma la notizia positiva è che vedremo Campbell Bower nello spin-off/prequel di Game of Thrones.

HBO Game of Thrones: Waymar Royce in un'immagine dalla serie

Danny Dyer - Pyp

HD Getty Images Un'immagine dell'attore Danny Dyer

Danny Dyer ha confidato a Diana Rigg (la nostra Lady Olenna) di essere stato rifiutato tre volte dalla produzione di Game of Thrones. L'attore ha fatto il provino per più parti, tra cui quella di Pyp, interpretato nella serie da Josef Altin.

HD HBO Pyp in un'immagine promozionale da Game of Thrones

Brian Cox

HD Getty Images Un'immagine dell'attore Brian Cox

Anche Brian Cox ha rifiutato un ruolo in Game of Thrones. L'attore non ha rivelato il personaggio che avrebbe dovuto interpretare, ma ha detto di essersi pentito della scelta.

Richard Roxburgh

HD Getty Images Un'immagine dell'attore Richard Roxburgh

Richard Roxburgh, attore australiano, ha rivelato di aver fatto il provino per Game of Thrones ma di non essere stato preso. Ai tempi, Roxburgh non sapeva niente dei libri e pensava che lo show fosse assurdo. L'attore ha anche rivelato di non essersi impegnato per il provino. "Non ci ho messo l'anima", ha detto. Forse avrebbe dovuto!

Mark Strong - Stannis Baratheon (?)

HD Getty Images Un'immagine dell'attore Mark Strong

Strong non ha mai detto niente sul suo potenziale ruolo in Game of Thrones, ma secondo i rumor avrebbe dovuto interpretare Stannis Baratheon. L'attore avrebbe rifiutato il ruolo per la serie Low Winter Sun, cancellata dopo una stagione. Alla fine, Stephen Dillane ha interpretato Stannis in Game of Thrones.

HD HBO Stannis Baratheon in un'immagine da Game of Thrones

Ray Stevenson

HD Getty Images Un'immagine dell'attore Ray Stevenson

Ray Stevenson ha rivelato di aver ricevuto l'offerta per un ruolo in Game of Thrones nel 2015, ma di aver rifiutato perché la serie era ormai già avviata e sarebbe stato impossibile lasciare un segno.

Come sarebbe stato Game of Thrones con un cast completamente diverso? Se Sam Claflin, ad esempio, fosse stato Jon Snow o se Gillian Anderson avesse interpretato Cersei?

Via: E! News