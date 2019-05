Gli interpreti degli Stark sul finale di Game of Thrones, tra sorprese e rimpianti

Attenzione! Possibili spoiler!

Nel finale abbiamo visto che, dopo il suo viaggio come sapiente Corvo con tre occhi, proprio Brandon Stark è diventato il nuovo Re dei Sei Regni, guidando il continente di Westeros dopo la grande crisi e le guerre che lo hanno colpito dalla morte di Re Robert Baratheon in poi. Proprio il fatto che il suo personaggio sia diventato il nuovo Re ha lasciato estremamente sorpreso perfino Hempstead-Wright, che ha pensato fosse uno scherzo degli showrunner. L'attore ventenne ricorda:

Quando sono arrivato alla scena alla Fossa del Drago, nell'ultimo episodio, mi hanno detto 'che succede a Bran?'. Mi sono alzato e ho gironzolato per la stanza. Ho pensato che fosse uno scherzo, che [gli showrunner] avessero inviato a tutti una sceneggiatura in cui era il loro personaggio a finire sul trono. 'Oh, bella battuta ragazzi! Oh, ca**o, mi state dicendo che è vero?'

Il giovane artista rivela di essere felice del finale del suo personaggio, anche se non gli sarebbe dispiaciuto morire in qualche modo particolarmente brutale. Nella sua mente, si era già immaginato una scena stile Oberyn Martell, che probabilmente nessuno di noi avrebbe avuto il coraggio di guardare:

Sono felice di come sono finite le cose. Anche se in qualche modo volevo morire, avere una di quelle belle scene di morte in cui ti esplode la testa, o qualcosa del genere.

Niente testa fracassata, invece, per Re Brandon I Lo Spezzato, che secondo Hempstead-Wright sarà un buon sovrano. Poco emotivo, sicuramente, ma di certo un buono e sapiente sovrano:

Penso che, in realtà, Bran sarà davvero un buon Re. Forse ci sarà qualcosa che gli manca, in merito a non essere un leader che prova davvero delle emozioni – che è un buon pregio, per un sovrano. Allo stesso tempo, però, nessuno può discutere con Bran: lui ti risponderà 'no, io so tutto'.

Ripercorrendo i suoi momenti preferiti, l'attore ha ricordato in particolar modo quello della caduta del Re della Notte. La morte di un nemico così potente e terrificante è stata, per lui, molto interessante da girare:

Fare quelle riprese con il Re della Notte che viene ucciso, che abbiamo girato di notte, è stato davvero potente. Vedere la fine di uno dei personaggi più forti. C'è stato un momento, tra Bran e il Re della Notte, in cui Bran quasi si sente dispiaciuto per lui. Non ha chiesto lui di diventare Re della Notte. Lo abbiamo visto venire spogliato e legato a un albero, mentre veniva pugnalato al cuore con il vetro di drago. Da allora è stato impegnato in una missione per la distruzione. Penso che quella sia stata la mia scena preferita da girare.

Viene da domandarsi come, in mezzo alla febbre da spoiler dei fan e alle richieste di HBO di tenere il più possibile la bocca chiusa, Isaac sia riuscito non solo a non dire niente in anticipo sulla stagione 8, ma anche a tenere per sé per tutto questo tempo il fatto che Bran fosse destinato a diventare Re di Westeros. L'attore ci ha riso su, dichiarando come si sente al momento sulla questione: