How I Met Your Mother, cinque episodi da riscoprire sul canale FOX

TV News How I Met Your Mother

di Giuseppe Benincasa - 23/05/2019 14:16 | aggiornato 23/05/2019 14:20

Pronti a una mega maratona di How I Met Your Mother?

7 condivisioni

Dal 26 maggio al 7 giugno, FOX dedica un intero canale (il 113) alla serie TV cult How I Met Your Mother, quale migliore occasione per rivedere i migliori episodi con Ted, Marshall, Robin, Barney, Lily e Tracy? Ecco quindi i 5 episodi da riscoprire, consigliati da noi.

La storia dell'ananas (Stagione 1 Episodio 10)

L'episodio rappresenta l'hangover di Ted, una notte da leoni (sì, come il film Todd Phillips) in cui Ted decide di ubriacarsi, sotto consiglio di Barney, e si ritrova a letto con una donna che non conosce, un ananas sul comodino, un tatuaggio sul braccio e altri misteri che si svelano pian piano durante la narrazione. Un episodio romantico e divertente da non perdere.

Il gioco della verità (Stagione 1 Episodio 15)

Il Marsh-gammon è il gioco inventato da Marshall, al quale i ragazzi giocano, quando viene fuori una vecchia VHS, che mostra un giovane Barney in quello che lui stesso definisce l'episodio più imbarazzante di tutta la sua vita: una ragazza l'aveva lasciato e nel video si vede Barney che piange a dirotto. Un episodio intimo, per il personaggio di Barney che ne rivela un vecchio periodo, durante il quale era completamente diverso da come l'abbiamo conosciuto.

Chiamatemi Swarley (Stagione 2 Episodio 7)

Ted, Barney e Marshall sono in una caffetteria dove gli vengono dati dei bicchieri dove sono scritti i loro nomi. In quello di Marshall, la cameriera Chloe disegna un cuoricino, facendo pensare a Marshall di avere dell'interesse per lui. I due alla fine escono insieme ma i suoi amici lo vogliono persuadere dal farlo, perché la definiscono pazza, riconoscendo in lei "lo sguardo da Shining". Lo Swarley del titolo è il soprannome che accidentalmente viene dato a Barney. Un episodio che ha del mistero e viene raccontato su due linee temporali, una per gli uomini e una per le donne.

Conoscenze vecchie e nuove (Stagione 3 Episodio 5)

Ted porta nel gruppo una nuova ragazza, questa si sente intimidita dalla presenza di Robin e Ted, pur di non fare litigare le due ragazze, chiede a tutti di raccontare come lo hanno conosciuto. Un episodio con divertenti retroscena, impossibile da perdere per gli amanti della serie.

Strategie di rimorchio (Stagione 5 Episodio 8)

Barney è tornato singolo e deve rimettersi in gioco, tornando a essere un playboy. Per farlo tira fuori il suo libro delle regole sul rimorchiare e durante l'episodio spiega alcune delle sue tecniche migliori. Un episodio perfetto per tutti gli aspiranti latin lover... e non solo.