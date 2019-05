TV NewsCelebrity

Il maestro del conio Jerome Flynn al lavoro su una criptovaluta per vegani

di Luigi Toto - 23/05/2019 08:35 | aggiornato 23/05/2019 08:38

Jerome Flynn, interprete di Ser Bronn in Game of Thrones, ha deciso di mettersi al lavoro su una criptovaluta per vegani. Vorrà redimere le poco onorevoli gesta del suo personaggio?

In Game of Thrones, Jerome Flynn ha interpretato Bronn, un mercenario che ha sempre avuto un particolare interesse verso... sé stesso. Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Nell'ultimo episodio della serie, abbiamo visto Bronn diventare il maestro del conio di Westeros. Il compito gli è stato affidato dal nuovo Re Bran Stark. Insomma, gli è andata veramente bene considerando il destino degli altri personaggi della serie. Nella vita reale, Flynn vuole redimere il suo personaggio. L'attore ha rivelato di non aver apprezzato il fatto che Bronn non abbia combattuto nella guerra contro i White Walkers. Flynn è totalmente diverso dal suo personaggio, considerando che ha tutta l'intenzione di fare del bene. HD HBO Game of Thrones: un'immagine di Bronn nella serie L'attore è entrato a far parte del comitato di VeganCoin, un progetto che ha lo scopo di lanciare sul mercato una criptovaluta per coloro che adottano una stile di vita vegano. Il progetto, curato da VeganNation, ha il suo quartier generale in Israele ed ha lo scopo di validare l'origine dei prodotti e creare un mercato vegano sostenibile con una propria moneta. L'attore ha detto: Non ho mai fatto parte di qualcosa come VeganNation. L'organizzazione sta provando a riunire i vegani ed è un'idea meravigliosa con così tanto potenziale! Flynn è stato vegetariano per 35 anni ed adotta lo stile di vita vegano da ormai 5 anni. L'attore è anche un grande attivista per i diritti degli animali e appoggia solo prodotti e organizzazioni cruelty-free. Bronn ha concluso il suo percorso in Game of Thrones in maniera piuttosto positiva. Jerome Flynn, nel frattempo, vuole continuare a fare bene anche nella sua vita privata. Cosa c'è di meglio? Fonte: Micky