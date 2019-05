Attenzione! Possibili spoiler!

L'episodio 16x24, intitolato Daughters, ha lasciato i fan con il fiato sospeso grazie al cliffhanger nel video qui sopra: Ziva rientra in scena per avvertire Gibbs - senza preamboli - che si trova in pericolo.

Ciao Gibbs. Non abbiamo tempo per i convenevoli: sei in pericolo.

Steven D. Binder, showrunner insieme a Frank Cardea, ha firmato personalmente il copione dell'episodio, facendo però in modo che la scena in cui Cote de Pablo compariva con questo colpo di scena non venisse riportata: nessuno sapeva del suo ritorno.

HD CBS N.C.I.S.: Cote de Pablo è Ziva David

Nemmeno il resto del cast sapeva dell'arrivo dell'attrice sul set. Per mantenere il massimo riserbo, la sua breve scena è stata girata intorno a mezzanotte, con una troupe ridotta all'osso e la sola presenza, fra i membri del cast, di Mark Harmon - co-protagonista della sequenza.

Subito dopo la messa in onda, Binder e Cardea hanno rilasciato una dichiarazione per confermare la presenza del personaggio di Ziva nella prossima season premiere, che scioglierà i dubbi sul pericolo che coinvolge Gibbs ma soprattutto sul passato recente di Ziva.