NASA: prima donna sulla Luna entro il 2024 con la missione Artemis

Stando a quanto annunciato dall’amministratore della NASA Jim Bridenstine su Twitter, entro il 2024 l’uomo tornerà sulla Luna, ma l’aspetto più importante di tale annuncio riguarda soprattutto l’approdo sul nostro satellite naturale, per la prima volta in assoluto nella storia dell’umanità, di una donna:

Our #Moon2024 mission is being named after Artemis, who was a sister to Apollo and goddess of the Moon. We're excited to be landing the first woman and next man on the surface of the Moon by 2024. pic.twitter.com/ri0MnoZN0k

In un altro messaggio, stavolta postato da WomenNASA, Bridenstine evidenzia con forza l’importanza della nuova missione lunare Artemis, missione che potrà contare su un finanziamento dalla Casa Bianca di altri 1.6 miliardi di dollari (oltre ai 21 miliardi già a disposizione della NASA).

“This program is going to enable a new generation of young girls, like my daughter, to see themselves in a way that they wouldn’t otherwise.” @JimBridenstine reflects on how #Moon2024 will shape the future of @NASA when we send the 1st woman to the Moon: https://t.co/769BD97xRU pic.twitter.com/Dxp0CwNEZt