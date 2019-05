Nausicaä della Valle del vento, il fan-trailer che incanta gli ammiratori di Studio Ghibli

Per la realizzazione di questo live-action dedicato a Nausicaä ci sono voluti ben 4 anni di lavori , ma il regista vuole far sapere che il film sarà assolutamente no-profit, fatto al solo scopo di omaggiare i fan e il regista Hayao Miyazaki, che si spera possa vedere il cortometraggio prima o poi.

In questi pochi secondo possiamo vedere la protagonista Nausicaä camminare in un’area deserta proprio a ridosso di una foresta velenosa, lascito della guerra termonucleare avvenuta mille anni prima dell’inizio della storia. Nausicaä si avventura all’interno del luogo per scoprire un Ohm , un insetto gigantesco in grado di distruggere intere città.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok