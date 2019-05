Nioh 2, primo video gameplay per il nuovo soulslike di Team Ninja

Videogames

L'oscuro Giappone feudale di Team Ninja torna ad emozionare i videogiocatori con un video di gameplay tutto katana e gore. Non solo, alcuni fortunati fan possono già giocare una demo di Nioh 2 su PS4.

Nioh è un videogioco meraviglioso. Difficile, crudele e a tratti sbilanciato, l'emulo di Dark Souls è comunque riuscito ad imporsi con una personalità dirompente, liberandosi facilmente dell'etichetta di clone dell'opera prima - e più amata - di Hidetaka Miyazaki.

Sì perché, il soulslike di Team Ninja, al netto delle sbavature, è riuscito a trasportare tutti gli appassionati del genere in un universo dark fantasy che tanto deve alla tradizione del Giappone feduale. Ma anche ai suoi miti e ai demoni che ne popolano i racconti.

Non dovrebbe stupire allora che all'annuncio di Nioh 2, il popolo geek abbia risposto con un roboante boato di approvazione.

Succedeva sul palco dell'E3 2018, e in attesa di rivedere il videogame alla prossima edizione - al via l'11 giugno a Los Angeles -, il team di sviluppo ha pubblicato a sorpresa un primo video di gameplay di Nioh 2:

Il filmato ci permette non solo di goderci in anteprima alcuni scampoli di giocato che paiono già da ora gradevolissimi, ma anche e soprattutto dà ufficialmente il via ad una fase Alpha per provare il titolo con mano. La demo è scaricabile da oggi, 23 maggio, al prossimo 2 giugno. La cattiva notizia? Si tratta di un test preliminare riservato solo a pochi giocatori abbonati a PlayStation Plus.

Some PS4 users are invited to take part in the Nioh 2 closed alpha to help gather feedback for the development. To ensure the team can manage the feedback, there are no plans to expand the alpha at the moment, but please keep an eye on our channels for more info in the future. pic.twitter.com/hS1l0rHLFa — Team NINJA (@TeamNINJAStudio) May 22, 2019

Sony, che pubblicherà Nioh 2 sulla sua PlayStation 4 in una data non ancora ufficializzata, sta già inviando i primi inviti per scaricare il client, apparentemente senza un preciso criterio di scelta. In ogni caso, seppur non selezionati dal colosso giapponese, potete cliccare sul tasto Play della clip più in basso per spiare "dal buco della serratura".

Il video pubblicato su YouTube dall'utente DIOMED#BRO altri non è che un giocato di quasi due ore della Closed Alpha di Nioh 2. Il gamer mostra moltissimi degli elementi messi sul piatto - ed ancora in lavorazione - da Team Ninja: dalla schermata di creazione e personalizzazione del personaggio fino alle sezioni più avanzate raggiungibili in questa fase di test.

Vi ricordiamo che Nioh 2 uscirà su PS4 e PS4 Pro probabilmente alla fine del 2019 o nei primi mesi del 2020.

Voi cosa ne pensate delle novità introdotte nelle meccaniche di gameplay? Vi piacciono i nuovi nemici? Scatenatevi nei commenti come affilatissime katana!