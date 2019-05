One Piece avrà un'isola tutta sua, Monkey D. Luffy Island, per l'estate 2019!

One Piece: ecco i look alternativi della ciurma dopo il time-skip

In più, il ristorante Sarujima Ocean Kitchen metterà a disposizione dei clienti un menù realizzato per l'occasione.

Tra le altre cose vi saranno infatti 12 statue a grandezza naturale raffiguranti i personaggi di One Piece, una replica parziale della Going Merry, un panel esclusivamente dedicato ai photo op, e alcune delle scene più celebri dell'anime verranno ricreate grazie alla realtà aumenta (AR).

Parte di un progetto atto a celebrare il ventesimo anniversario dell'anime tratto dall'opera di Oda - Utagejima 2019 Manatsu no Monkey D. Luffy Tou (Party Island: Monkey D. Luffy Island in Full Summer) - , l'evento comprenderà diverse attrazioni e attività a tema.

Sarushima - meta turistica nelle vicinanze della città di Yokosuka - è l'unica isola naturale (non abitata) della Baia di Tokyo; tra il periodo Edo e la Seconda Guerra Mondiale fu utilizzata dall'esercito e dalla marina giapponese come roccaforte di difesa contro gli attacchi nemici.

La notizia arriva da Crunchyroll e Otaku USA Magazine, che riportano l'annuncio della prefettura di Kanagawa: per un periodo limitato di 105 giorni ( dall'8 luglio al 20 ottobre 2019 ), l'isola di Sarushima - il cui nome è curiosamente traducibile in Monkey Island, ovvero Isola della Scimmia - diventerà l'isola di Monkey D. Luffy.

