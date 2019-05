Spider-Man: Far From Home è il film più atteso dell'estate: la classifica di Fandango

Cinema

Fandango ha effettuato un sondaggio relativo ai film più attesi della prossima stagione estiva e Spider-Man: Far From Home è risultato essere il blockbuster più ambito dai fan.

Mentre Avengers: Endgame continua a macinare incassi da capogiro in tutto il mondo, la Fase 3 del Marvel Cinematic Universe si prepara alla chiusura con Spider-Man: Far From Home, in uscita nelle sale a partire da questa estate.

Ora, stando a un sondaggio indetto dalla compagnia statunitense di vendita di biglietti per il cinema Fandango, la nuova avventura di Spidey è il film più atteso delle prossime settimane. Yahoo Entertainment ha infatti reso noto che più di 2.000 spettatori sarebbero stati intervistati per il sondaggio sui film estivi più attesi, allo scopo di capire ciò che i fan desiderano vedere a partire dal Memorial Day fino al Labor Day (ossia dal 27 maggio al 2 settembre 2019).

Marvel Studios ha anche rilasciato sei nuovi poster dedicati proprio ai personaggi di Spider-Man: Far From Home. Troviamo i primi piani di Peter Parker smascherato (Tom Holland), MJ (Zendaya), Mysterio (Jake Gyllenhall) e Nick Fury (Samuel L. Jackson), oltre a due varianti dello stesso poster che vede in prima fila Spidey, Fury e Quentin Beck.

Ecco, poco più in basso, le classifiche complete stilate da Fandango.

Le date si riferiscono alle date di uscita nei cinema italiani.

Il Blockbuster più atteso dell'estate

Spider-Man: Far from Home (10 luglio) Rocketman (19 maggio) Godzilla: King of the Monsters (30 maggio) Dark Phoenix (6 giugno) Il Re Leone (21 agosto) Toy Story 4 (26 giugno) Men in Black: International (25 luglio) Fast & Furious: Hobbs & Shaw (8 agosto) Aladdin (22 maggio) Pets 2 - Vita da animali (6 giugno)

Il film per famiglie più atteso

Il Re Leone Toy Story 4 Aladdin Pets 2 - Vita da animali Dora e la città perduta (26 settembre)

La commedia live-action più attesa

Booksmart (12 settembre) Yesterday (4 luglio) Late Night (6 giugno negli USA) Good Boys (7 novembre) Stuber (29 agosto)

Il film di genere musicale più atteso

Rocketman Il Re Leone Aladdin Yesterday Blinded by the Light (14 agosto negli USA)

L'attrice più desiderata

Zendaya (Spider-Man: Far from Home) Sophie Turner (Dark Phoenix) Tessa Thompson (Men in Black: International) Margot Robbie (C'era una volta a... Hollywood) Jessica Chastain (Dark Phoenix)

L'attore più desiderato

Chris Hemsworth (Men in Black: International) Brad Pitt (C'era una volta... a Hollywood) Tom Holland (Spider-Man: Far from Home) Dwayne Johnson (Fast & Furious: Hobbs & Shaw) Jake Gyllenhaal (Spider-Man: Far from Home)

L'attore emergente più ambito

Richard Madden (Rocketman) O’Shea Jackson Jr. (Godzilla: King of Monsters) Mena Massoud (Aladdin) Himesh Patel (Yesterday) Mason Gooding (Booksmart)

L'attrice emergente più ambita

Naomi Scott (Aladdin) Millie Bobby Brown (Godzilla: King of Monsters) Alexandra Shipp (Shaft, Dark Phoenix) Vanessa Kirby (Fast & Furious: Hobbs & Shaw) Billie Lourd (Booksmart)

Il doppiaggio più atteso

Tom Hanks (Woody in Toy Story 4) Harrison Ford (Rooster in Pets 2 - Vita da animali) Donald Glover (Simba ne Il Re Leone) Alan Tudyk (Iago in Aladdin) Mark Hamill (Chucky ne La bambola assassina)

Il villain più atteso dell'estate

Idris Elba (Brixton in Fast & Furious: Hobbs & Shaw) Jessica Chastain (in Dark Phoenix) Chiwetel Ejiofor (Scar ne Il Re Leone) Octavia Spencer (Sue Ann in Ma) Mark Hamill (Chucky in La bambola assassina)

