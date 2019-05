Star Wars: l'ascesa di Skywalker nelle prime immagini di Rey e Kylo Ren

Cinema

23/05/2019

Come sempre, Vanity Fair dedica un articolo, in esclusiva, per il nuovo film di Star Wars, L'ascesa di Skywalker. Ecco il servizio fotografico esclusivo in cui potrete vedere i nuovi costumi dei personaggi.

Come succede per ogni film di Star Wars di questa nuova trilogia, Vanity Fair dedica la sua copertina e un servizio fotografico ai personaggi della nuova pellicola, in uscita a dicembre 2019. Tra gli interpreti presenti troviamo tutti i protagonisti: Poe Dameron, Finn, Kylo Ren, Rey, Luke Skywalker, C-3PO, Chewbacca, Lando e il generale Hux.

Your first look at #StarWars: The Rise of Skywalker is here! Let Vanity Fair introduce you to the final chapter in the Skywalker saga. Photographs by Annie Leibovitz. Story by Lev Grossman. https://t.co/ER4XSJmZ8k pic.twitter.com/OyQKDN69eR — VANITY FAIR (@VanityFair) May 22, 2019

#StarWars: The Rise of Skywalker features many new characters, including Keri Russell as Zorri Bliss and Richard E. Grant as Allegiant General Pryde. Get your first look right here. https://t.co/ER4XSJmZ8k pic.twitter.com/vtykcfUEjP — VANITY FAIR (@VanityFair) May 22, 2019

#StarWars: The Rise of Skywalker features at least one historic reunion: Billy Dee Williams’s iconic Lando Calrissian retakes the helm of the Millennium Falcon pic.twitter.com/4doSNSPEPQ — VANITY FAIR (@VanityFair) May 22, 2019

Fotografati da Annie Leibovitz, le copertine della rivista vedono ritratti Kylo Ren e Rey, entrambi con un nuovo costume. Le altre foto invece ritraggono tutti gli altri personaggi principali della pellicola che uscirà a dicembre 2019. Qui in basso, invece, trovate il video del dietro le quinte del servizio fotografico realizzato per l'occasione sempre da Annie Leibovitz.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ovvero Episodio IX, uscirà il 20 dicembre 2019 e vedrà il ritorno di J.J. Abrams come regista. Nel cast sono confermati Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Mark Hamill, Billy Dee Williams e Carrie Fisher, attraverso delle scene inedite di Episodio VII ed Episodio VIII.

