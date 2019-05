Cinema

23/05/2019

Dopo il successo di Dunkirk, Christopher Nolan è pronto a tornare dietro la macchina da presa con nuovo progetto. Il suo prossimo film si intitolerà Tenet e vedrà coinvolti anche Kenneth Branagh e Aaron Taylor-Johnson.

Aaron Taylor-Johnson e Kenneth Branagh si sono uniti a Christopher Nolan per il prossimo lavoro del regista di Dunkirk, il war movie che tutti abbiamo amato e che è stato premiato con tre Oscar.

Come anticipato da Variety e confermato da Warner Bros. in un comunicato ufficiale, anche Clémence Poésy (recentemente vista in Tito e gli alieni di Paola Randi), l'attrice indiana Dimple Kapadia e Michael Caine (l'indimenticabile maggiordomo di Bruce Wayne/Christian Bale) si sono uniti al film.

Come ricorderete, il cast include già i nomi di John David Washington, Elizabeth Debicki e Robert Pattinson.

HD Getty Images Kenneth Branagh e Aaron Taylor-Johnson

Del nuovo progetto di Nolan, rimasto a lungo avvolto nell'ombra, si conosce finalmente il titolo, che sarà Tenet, e quelli che riportiamo sono i primi veri dettagli sul film. Questa precisazione va fatta perché - come ricorderete - in precedenza un tweet pubblicato da Production Weekly che annunciava una nuova collaborazione tra il regista britannico e il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema (la terza dopo Interstellar e Dunkirk) rivelava alcuni particolari sulla trama. Il tweet descriveva infatti il film come un thriller romantico a metà strada tra Intrigo internazionale e Interstellar. Il sito americano Collider ha in seguito pubblicato una smentita, asserendo che queste prime notizie si basavano su fonti non ufficiali.

Secondo Variety, Tenet sarà invece un'epica d'azione che si evolve dal mondo dello spionaggio internazionale. La sceneggiatura è opera dello stesso Nolan e il film verrà realizzato con un mix di IMAX e pellicola in 70mm. Confermata è inoltre la collaborazione tra il regista di Memento e il già annunciato van Hoytema.

Tenet è attualmente in lavorazione e le riprese coinvolgono diversi paesi come location di questa nuova storia. Il film è prodotto da Nolan insieme a sua moglie Emma Thomas con Thomas Hayslip (Triple Frontier) come produttore esecutivo. Il rilascio nelle sale statunitensi è previsto per il 17 luglio 2020.