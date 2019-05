Cinema

di Claudio Rugiero - 23/05/2019 15:00 | aggiornato 23/05/2019 15:16

Arnold Schwarzenegger tornerà nelle sale italiane con Terminator: Destino Oscuro, che vedremo dal prossimo 31 ottobre. Quella diretta da Tim Miller sarà un'avventura emozionante, come viene perfettamente riassunta nel primo teaser trailer ufficiale.

98 condivisioni

Terminator: Dark Fate (Terminator: Destino Oscuro in italiano) arriverà nelle sale italiane dal prossimo 31 ottobre, una data da segnarsi assolutamente sul calendario con la dicitura "da non perdere assolutamente".

L'attesa è tanta e da qui per gli amanti del franchise è tutto come una bomba ad orologiera. Anzi, perfino lo stesso Arnold Schwarzenegger, indiscusso protagonista della filmografia su Terminator già dal lontano 1984, ha twittato un conto alla rovescia, così giusto per divertirsi un po' con l'hype dei suoi fan.

Since I’m from the future I can officially report that the @Terminator trailer is 48 hours away. pic.twitter.com/dzRhcRayhs — Arnold (@Schwarzenegger) May 21, 2019

Nel frattempo Paramount ha rilasciato un primo teaser trailer del film (che trovate all'inizio del presente articolo in italiano e qui sotto in inglese). Questo primo sguardo non vi lascerà indifferenti e qualcuno di voi starà già esclamando "BOMBA!". Eppure il meglio deve ancora arrivare.

Dopo questo intensissimo assaggio, abbiamo anche il poster ufficiale italiano di Terminator: Destino Oscuro (che da solo basta a farci correre in sala!).

Su quest'ultimo leggiamo la scritta "Welcome to the Day after the Judgment Day ("Benvenuti nel giorno dopo il giorno del giudizio"), un invito che dice parecchio sul nuovo capitolo della saga e che di sicuro avrà già guidato verso una nuova meta le nostre aspettative sul film.

Come ricorderete, Schwarzenegger aveva precedentemente annunciato il capitolo in arrivo ignorerà i titoli successivi a Il giorno del giudizio. La ragione è che a questi James Cameron, ideatore del franchise e autore del soggetto di questa nuova avventura, non ha collaborato e l'intento è proprio quello di un ritorno alle origini (non a caso nel poster qui sotto riportato compare Linda Hamilton!).

HD Paramount Pictures Benvenuti nel giorno dopo il giorno del giudizio

Cosa sappiamo su Terminator: Dark Fate

La lavorazione di Terminator: Dark Fate ci ha fatto a lungo sognare con i dettagli sinora a poco a poco emersi. A far salire il nostro hype hanno indubbiamente contribuito la precedente rivelazione del titolo ufficiale, già annunciato da James Cameron, e la diffusione dei primi scatti sul set.

Il film vedrà innanzitutto il ritorno di Schwarzenegger, sebbene con un'immagine totalmente diversa. A dichiararlo è lo stesso Cameron:

Arnold è tornato ed è brutale... è un Terminator diverso da quello visto finora. Intendo letteralmente: ha un numero di telaio diverso, ma è anche un tipo completamente differente da quello visto nei film precedenti.

Accanto a lui ritroveremo anche Linda Hamilton, di nuovo nel ruolo di Sarah Connor. Per i due attori si tratta quindi di una felice reunion a quasi trent'anni di distanza dal film che li aveva visti protagonisti, Terminator 2 - Il giorno del giudizio.

Il cast del film è composto - oltre che da Schwarzenegger e dalla Hamilton - da Mackenzie Davis, Natalia Reyes, Gabriel Luna e Brett Azar.

La sceneggiatura di Terminator: Dark Fate è firmata da Billy Ray (Breach - L'infiltrato) e Justin Rhodes (Contract Killers).

Cameron non partecipa al film nelle vesti di regista (troppo impegnato con i sequel di Avatar, dice!) ma - tranquilli! - figura comunque come produttore insieme a David Ellison (Mission Impossible - Fallout). Dietro la macchina da presa c'è invece il mitico Tim Miller, noto al grande pubblico per aver diretto il primo lungometraggio dedicato a Deadpool, l'irresistibile supereroe interpretato da Ryan Reynolds.

Insomma la qualità è davvero tanta e sarà dura contenersi fino al prossimo autunno. Ce la faremo ad aspettare così tanto? A voi come sembra questo primo teaser?