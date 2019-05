35 anni di Ghostbusters: il corto coi Funko POP! che celebra il film

Nonostante i suoi 35 anni, il franchise di Ghostbusters è più vivo che mai: nel 2020 uscirà un nuovo film diretto da Jason Reitman (il figlio di Ivan, regista dei primi due film) e il produttore e sceneggiatore Dan Aykroyd ha in mente diverse novità per il futuro.

Ghostbusters , diretto da Ivan Reitman, è interpretato da Bill Murray (Peter Venkman), Dan Aykroyd (Ray Stantz), Harold Ramis (Egon Spengler), Ernie Hudson (Winston Zeddemore), Sigourney Weaver (Dana Barrett), Annie Potts (Janine Melnitz) e Rick Moranis (Louis Tully). Per il 35esimo anniversario del film usciranno dei fumetti dedicati e soprattutto due edizioni speciali per l'Home Video.

Il filmato (che potete vedere in testata a questo articolo) riprende l'iconica scena finale, nella quale gli Acchiappafantasmi si ritrovano a dover affrontare Gozer il gozeriano, quando ormai lo Stay Puft ha già scalato l'edificio situato a Central Park West. In questa occasione, per riuscire a vincere, devono incrociare i flussi dei loro zaini protonici, una cosa che avrebbe potuto disintegrarli per sempre:

