Apple presenta il primo MacBook Pro a 8-core, con tastiera aggiornata e non solo

Tecnologia

di Pasquale Oliva - 24/05/2019 11:14 | aggiornato 24/05/2019 11:18

I nuovi MacBook Pro da 13 e 15 pollici sono ora realtà. Processori Intel di ottava e nona generazione a 6-core e 8-core rispettivamente, tastiera aggiornata e display (per quanto possibile) migliorato.

Cogliendo un po' tutti di sorpresa, Apple ha presentato due nuovi MacBook Pro, rispettivamente da 13 e 15 pollici e con processori Intel di ottava e nona generazione. Sono i notebook della linea Pro dell'azienda di Cupertino più veloci sul mercato.

Stando al comunicato stampa rilasciato dal colosso di Cupertino, i nuovi MacBook Pro garantiscono prestazioni due volte più veloci rispetto al modello quad-core e prestazioni superiori del 40% rispetto al MacBook Pro a 6-core. Ciò grazie a processori di ultima generazione, per la prima volta a 8-core.

Tastiera aggiornata e altro

Il design dei nuovi MacBook Pro è pressoché identico a quello della precedente generazione, ma c'è una gradita novità scoperta da The Loop e non inclusa da Apple nell'elenco degli update. Quest'ultima ha infatti "silenziosamente" aggiornato la tastiera utilizzando nuovi materiali che prevengono i problemi ai tasti dovuti al meccanismo a farfalla (come doppia digitazione involontaria o lettere mancate):

Un'altra novità dei nuovi MacBook Pro riguarda la tastiera. Nonostante Apple dichiari che la grande maggioranza dei clienti sia contenta della tastiera, ha preso seriamente i reclami degli utenti e ha lavorato per risolvere ogni problema. Apple ha optato per nuovi materiali per la tastiera con il meccanismo a farfalla. Ciò dovrebbe notevolmente ridurre i problemi che alcuni utenti hanno riscontrato.

HD Apple Il tradizionale meccanismo a forbice (sinistra) e quello a farfalla di Apple (destra)

A tal proposito, secondo The Verge, Apple sostituirà le tastiere malfunzionanti dei MacBook Air e MacBook Pro del 2018 proprio con la versione aggiornata. In attesa di conferme da parte del gigante tech, il consiglio è quello di recarsi in uno degli Store sparsi sul territorio per chiedere maggiori informazioni sul nuovo programma di riparazione e/o sostituzione.

Oltre ai nuovi processori, si legge nel comunicato, i nuovi MacBook Pro dispongono di un display Retina mai utilizzato su questa linea di notebook, con una luminosità di 500 nit e tecnologia True Tone. Non mancano infine un sistema di altoparlanti stereo Wide Stereo Sound, Touch ID, Touch Bar, trackpad Force Touch, SSD ultrarapido, processore Apple T2 Security e porte Thunderbolt 3.

Prezzi e disponibilità

I nuovi MacBook Pro da 13 e 15 pollici con Touch Bar sono già disponibili su Apple Store Online e nei negozi fisici, con prezzi a partire rispettivamente da 2.099 euro e 2.899 euro.

HD Apple

Acquisterete uno dei nuovi MacBook Pro, magari quello a 8-core?