Aquaman in edizione limitata Blu-ray + Comicbook: la recensione

24/05/2019

Aquaman, dopo i trionfi al botteghino, arriva sul mercato Home Video in diversi formati: ecco uno sguardo all'edizione Blu-ray + Comicbook.

Dopo un esaltante performance al botteghino nel 2018, non per niente è fra i 10 film che hanno incassato di più l'anno passato, Aquaman debutta anche sul mercato Home Video.

Grazie a Warner Bros., infatti, il film con Jason Momoa è stato lanciato anche per il pubblico che ama gustarsi i film in casa propria, potendo contare su una pluralità di edizioni che soddisfano un po' tutti i palati.

Il film, infatti, è disponibile dal 23 aprile scorso in 5 proposte: abbiamo i classici DVD, Blu-ray e 4K Ultra HD, a cui si sommano la versione Digibook con cover lenticolare e quella limitata da collezione Blu-ray + Comicbook, con sette storie a fumetti sul riluttante Re di Atlantide.

Da prima, il 16 aprile, la creatura diretta da James Wan è anche disponibile sulle piattaforme digitali: iTunes, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store e Microsoft Film & TV.

In questa recensione daremo uno sguardo alla versione con albo a fumetti, che non offre la pellicola nella sua versione visivamente migliore (la 4K) ma punta tutto sulla combo fumetto+film. Ed è una scelta intelligente, per chi apprezza le origini cartacee del personaggio DC.

Il formato è decisamente fumettistico - di fatto è un fumetto con una tasca ricavata nell'ultima pagina che alloggia il disco con il film -, hardcover, con una sleeve a snocciolare dati tecnici e altre informazioni come quelle che troviamo, di solito, sul retro delle custodie amaray classiche.

Per quanto riguarda la storia e la recensione del film, rimando all'articolo dedicato. Per quanto riguarda invece l'analisi del prodotto nel dettaglio, cominciamo con audio e video.

Warner. Bros.

Aquaman in Blu-ray: qualità video

Il film, girato con telecamere Arri Alexa a 3.4K e poi trasferito in un master a 2K, presenta un comparto video davvero incredibile. Posto che, per gustarselo al meglio, serve una TV capace di un range dinamico piuttosto ampio, le immagini sono stupefacenti. E quando dico "stupefacenti" intendo proprio il senso più classico del termine: le sequenze sono meravigliose allo sguardo, soprattutto per quanto riguarda i momenti sottomarini nel regno di Atlantide.

Il mondo subacqueo prende vita con blu accesi - quasi neon -, rossi, viola, verdi e diverse sfumature d'oro. Davvero, la luce della città è qualcosa di incantevole: sembra quasi di essere all'interno di uno spettacolo di luci.

Certo, si è davanti a una quantità di CGI tale che ogni tanto si dubita che il film sia in live-action, ma non è certo un problema relativo al supporto fisico. Piuttosto è stata una scelta a livello di riprese.

Comunque ci sono talmente tante immagini mozzafiato che questo particolare aspetto viene dimenticato abbastanza in fretta.

Il livello di nero è molto profondo e solido, mentre i colori riflettono la stessa scelta stilistica del fumetto: la palette è ampia e, per certi versi, deliberatamente estrema (in senso buono).

Va citata anche l'attenzione al dettaglio, che si nota per lo più nelle sfumature subacquee, nei toni della pelle e negli effetti speciali, ad esempio, che vediamo all'opera sulle armature dei personaggi e le creature marine.

Non è il 4K, sia chiaro, ma il livello è davvero altissimo. Anzi, siamo al top senza se e senza ma.

Aquaman in Blu-ray: qualità audio

Il disco contenuto nel fumetto hardcover è lo stesso del Blu-ray singolo, quindi manca la traccia audio italiana in Dolby Atmos che possiede l'edizione 4K - è disponibile invece quella in lingua originale, che suggerisco.

Quest'ultima pare essere il meglio possibile nel settore, leggendo il parere dei colleghi, tuttavia spezzo una lancia per il DTS-HD 5.1 presente nel formato in oggetto.

La traccia è perfetta, con parecchie basse frequenze e una precisione davvero encomiabile, sia nei dialoghi che nelle scene più squisitamente action.

Certo, la sensazione di spazialità e la precisione del Dolby Atmos sono tutt'altra cosa, ma non ne rimarrete delusi. E comunque c'è sempre la traccia in inglese...

Aquaman, gli extra del Blu-ray

I contenuti aggiuntivi sono tanti ed esauriente: permettono davvero di apprezzare tutti i dettagli, anche in fase di produzione e sul set, del lavoro fatto per portare Aquaman sul grande schermo.

Si tratta di oltre 60 (quasi 100, in verità) minuti di materiale che, nel dettaglio, si compone di:

Esclusivo Sneak Peak di Shazam!: 4 minuti di anteprima del film con Zachary Levy ormai già uscito in sala

Going deep into the world of Aquaman: documentario di quasi 20 minuti con tanti dettagli sulla creazione del film, dalle scelte tecniche e artistiche di James Wan alle scenografie, dai costumi alla CGI

Becoming Aquaman: approfondimento del lavoro fatto da Jason Momoa per vestire al meglio i panni dell'eroe atlantideo

Dark Depths of Black Mantha: uno sguardo al villain del film, interpretato da Yahya Abdul-Mateen II, con un'intervista proprio all'attore

Aqua Tech: featurette sulla tecnologia nel film

Heroines of Atlantis: featurette sulle eroine nel film, Meera (Amber Heard) a Atlanna (Nicole Kidman)

Villainous Training: il training di PatrickWilson e YahyaAbdul-Mateen II per affrontate Momoa

Kingdoms of the Seven Seas: Dolph Lundgren narra la featurette per racconta i sette regni che compongono l'Impero di Atlantide

Creating Undersea Creatures: James Wan, il cast e gli addetti ai lavori parlano delle creature sottomarine presenti nel film

Atlantis Warfare: gli effetti visivi, armi e gli oggetti creati per la pellicola

A Match Made in Atlantis: Momoa e Amber Heard parlano dei giorni sul set

Scene Study Breakdowns: tutte le sequenze più spettacolari analizzate nel dettaglio

Aquaman: dati tecnici

Durata: 143 minuti circa

Dischi: 1

Video: 1080p Alta Definizione 16x9 2.4:1 e 1.85:1

Audio. DTS-HD Master Audio: Italiano 5.1, Inglese 5.1. Dolby Digital: Inglese 5.1, Spagnolo 5.1, Polacco 5.1. Dolby Atmos-TrueHD: Inglese

Sottotitoli: Spagnolo, Polacco. Non Udenti: Italiano, Inglese

Verdetto

Aquaman nell'edizione Blu-ray + Comicbook non è forse l'edizione del film con la qualità più alta, ma è comunque un'interessante proposta che unisce il personaggio su carta e la sua controparte filmica.

Per chi non vuole dimenticare le origini del Principe di Atlantide è perfetta.

In particolare, l'albo speciale edito da Lion, propone l'intero story arc "L'annegamento" del 2016 con protagonista Aquaman:

L'annegamento - Prologo: Dopo il diluvio

L'annegamento - Parte prima: La fine della paura

L'annegamento - Parte seconda: Chiudere il cerchio

L'annegamento - Parte terza: Visita di stato

L'annegamento - Parte quarta: Sempre fidelis

L'annegamento - Parte quinta: Sanzione esecutiva

L'annegamento - Conclusione: Scomodi alleati

La sceneggiatura di Dan Abnett esplora un arco narrativo in cui Arthur Curry, diviso fra i suoi due mondi, tenta di portare pace fra la superfice e Atlantide. Questo nobile obbiettivo, però, porterà l'eroe a dover scegliere quale vita portare avanti: sopra o sotto le onde.

È presente anche Black Manta, che proverà a distruggere Aquaman e tutto ciò che gli è caro.

Insomma, i punti di contatto con il film ci sono eccome e sarà interessante scovarli durante la lettura.

DC Movie Poster Collection - L'Uomo d'Acciaio

HD Warner Bros.

Insieme all'edizione Home Video di Aquaman, Warner Bros. ha lanciato anche la DC Movie Poster Collection che include cinque titoli del DCEU in DVD che, oltre al film, offrono anche uno stupendo poster firmato da Jim Lee.

In questo caso, ho potuto dare un'occhiata a L'Uomo d'Acciaio, ovvero il primo capitolo del DCEU con Henry Cavill nel ruolo di Superman.

Il packaging è molto particolare: la custodia, in formato di dimensioni piuttosto ridotte, è infatti tutta in cartone e si apre a libro. Il DVD del film è alloggiata all'estrema sinistra, mentre il poster - da 50x54 centimetri circa di grandezza - occupa tutta parte destra (piegato).

Dopo averlo aperto, il poster può essere strappato grazie a un conveniente tratteggio: dopo averlo staccato, il packaging non ha nessun "buco" ma resta un piccolo leaflet con un'immagine promozionale del film.

Insomma, i feticisti non avranno da lamentarsi perché siamo davanti a un prodotto molto curato, per l'edizione economica che è.

La DC Movie Poster Collection, di cui avevamo già parlato in precedenza, non è certo tesa alla massima qualità possibile a livello di audio-video (anche se più che decorosa), ma è comunque un'offerta interessante per tutti collezionisti che, magari, finora non avevano ancora arricchito la propria collezione con i 5 film del DCEU.