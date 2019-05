Brothers: a tale of Two Sons arriva finalmente su Nintendo Switch

Videogames

Il famoso titolo di Turn Me UP Games esce finalmente su Switch con alcune interessanti novità.

Il publisher internazionale 505 Games e gli sviluppatori di Turn Me Up Games hanno annunciato l’arrivo su Nintendo Switch di Brothers: A Tale of Two Sons, titolo che ha vinto numerosi premi nella sua storia. Il gioco arriverà sulla console Nintendo il prossimo 28 maggio al prezzo di 14,99 €.

I giocatori che prenoteranno il titolo su Nintendo eShop potranno ricevere uno sconto del 10%.

Brothers: A Tale of Two Sons è stato concepito dal regista svedese Josef Fares, autore anche di A Way Out, altro videogioco dall’originale approccio al multiplayer co-op. In origine è uscito nel 2013 per Xbox 360 e PlayStation 3 e poi è arrivato anche sull’attuale generazione di console e su PC. Con l’uscita su Switch il gioco è adesso su tutte le piattaforme possibili.

Nel titolo i due fratelli protagonisti dovranno compiere un viaggio alla ricerca dell’Acqua della Vita, unico mezzo per curare il padre malato. Nel gioco controlleremo entrambi i personaggi contemporaneamente, ognuno di essi avrà delle capacità uniche che l’altro non possiede, ad esempio il fratello maggiore è più forte e può spostare gli oggetti, mentre il più piccolo può entrare in passaggi molto stretti.

La versione per Nintendo Switch presenterà, oltre alla classica modalità single player, una inedita modalità co-op in cui due giocatori possono utilizzare un personaggio a testa, così che insieme si possano risolvere enigmi, esplorare meravigliose ambientazioni e sconfiggere i boss. Nella versione Switch troveremo anche del materiale bonus esclusivo, come una concept art gallery e un filmato behind the scenes commentato da Josef Fares.

Brothers: A Tale of Two Sons, sarà disponibile su Switch solamente in versione digitale tramite eShop.