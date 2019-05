Captain Marvel: tra le scene cancellate rilasciate online, una rende omaggio a Terminator

Cinema

di Giuseppe Benincasa - 24/05/2019 10:31 | aggiornato 24/05/2019 10:35

Nemmeno a Carol Danvers piacciono i bulli!

Si avvicina l'uscita Home Video del film Captain Marvel (in Italia dal 26 giugno) e Marvel Studios, per promuoverla, ha pubblicato una scena eliminata dal film, che ricorda Terminator 2 - Il giorno del giudizio, diretto da James Cameron e uscito nei cinema americani nel 1991.

In questa scena, Carol Danvers, appena arrivata sulla Terra, ha bisogno di cambiare i suoi abiti. Per farlo individua un motociclista al quale intima di togliersi la giacca; per poi convincerlo a farlo, gli stringe la mano fino a piegarlo a terra.

Il filmato, che potete vedere qui sotto, è stato pubblicato dal sito USA Today Life sul proprio profilo ufficiale Twitter:

Get an EXCLUSIVE first look at @BrieLarson taking on toxic masculinity (in the form of @RobertKazinsky) in this extended #CaptainMarvel scene: https://t.co/vhB2Rqr8Pc pic.twitter.com/BTGwD9II3K — USA TODAY Life (@usatodaylife) May 23, 2019

Una scena molto simile si è vista in Terminator 2 - Il giorno del giudizio, proprio quando il personaggio di Arnold Schwarzenegger giunge nudo sulla Terra dal futuro e in un bar di motociclisti, dopo una scazzottata, "prende in prestito" vestiti e moto.

Come potete vedere nel video qui sotto, poco dopo che Terminator chiede i vestiti a un motociclista, questo spegne il suo sigaro sulla pelle sintetica del robot venuto dal futuro e, poco dopo, viene piegato sul pavimento a causa della stretta di mano di Terminator, proprio come fa Carol Danvers nella scena tagliata da Captain Marvel.

I più attenti di voi, ricorderanno che proprio questa scena di Captain Marvel era già trapelata online, tramite alcune foto dal set. In queste immagini, si vede il motociclista in ginocchio, con il volto sofferente, davanti Carol Danvers.

Nel film, questa sequenza è stata sostituita da una più "innocente", nella quale la prima supereroina Marvel del grande schermo non fa male a nessuno ma ruba degli abiti da un manichino esposto fuori da un negozio.

Fortunatamente per i fan degli anni '90, nella pellicola arrivata in sala non manca comunque il riferimento ad Arnold Schwarzenegger, uno degli attori maggiormente rappresentativi di un decennio di film action. Infatti in Captain Marvel/ Carol Danvers, dopo essere precipitata dentro un negozio della catena di video-noleggio Blockbuster, spar n faccia all'attore americano. Fortunatamente si tratta solo del cartonato pubblicitario del film True Lies, guarda caso sempre diretto da James Cameron.

Un'altra scena eliminata da Captain Marvel - pubblicata dal sito americano io9 - mostra Yon-Rogg (interpretato da Jude Law) impartire una lezione alle piccole reclute della Starforce, quando si unisce a lui Carol Danvers:

Yahoo! Entertainment!, invece, ha pubblicato una scena eliminata dal film che si svolge poco prima della missione su Torfa, che - all'inizio del film - si rivela essere una imboscata:

Quale di queste scene avreste voluto vedere sul grande schermo?