Cinema

di Silvia Artana - 24/05/2019 11:57 | aggiornato 24/05/2019 12:01

Divertimento per tutta la famiglia, umanità dolente, brividi in formato... super e molto altro ancora. Il weekend al cinema del 25 e 26 maggio è all'insegna delle grandi emozioni.

Nel fine settimana che vedrà la proclamazione dei vincitori di Cannes 2019, in sala arrivano diverse novità. Una delle più attese è senza dubbio il remake live-action di Aladdin firmato da Guy Ritchie. Ma la pellicola del regista britannico è in buona compagnia.

Dal drammatico Il traditore, che ripercorre la parabola del pentito Tommaso Buscetta, all'horror L'angelo del male - Brightburn, che presenta uno sconcertante e inquietante Superman malvagio, tutti possono trovare la storia per i loro gusti.

Scoprite qui i film al cinema nel weekend del 25 e 26 maggio 2019. E tenete d'occhio la programmazione completa del mese nell'articolo dedicato su MondoFox.

Avventura

Aladdin

Avventura, Family, Musicale, Sentimentale - USA, 2019 - Durata 128 Min.

Aladdin è un ragazzo poverissimo ma di buon cuore, che vive nella città di Agrabah campando di furtarelli e che sogna un futuro migliore. Un giorno, incontra la Principessa Jasmine, che è sfuggita alle attenzione asfissianti di suo padre, il Sultano, e della sua dama di compagnia, Delia, e si finge quest'ultima per aggirarsi indisturbata in mezzo alla gente comune. Aladdin si innamora perdutamente di Jasmine, pur sapendo di non avere chances. Tuttavia, quando il malvagio consulente del Sultano, lo stregone Jafar, assolda il giovane per recuperare una misteriosa lampada, Aladdin ha un'inaspettata occasione per conquistare il cuore della Principessa...

Il film è diretto da Guy Ritchie ed è interpretato da Will Smith, Gigi Proietti, Mena Massoud, Billy Magnussen, Naomi Scott, Nasim Pedrad, Navid Negahban, Kamil Lemieszewski, Marwan Kenzari, Numan Acar, Bern Collaço.

Siete fan del classico Disney? Allora scoprite di più (ma non troppo) con l'intervista al cast e l'approfondimento dedicato alla colonna sonora.

Commedie

Forse è solo mal di mare

Commedia - Italia, 2019 - Durata 93 Min.

Francesco ha 40 anni ed è un ex fotografo, che si è trasferito a Linosa e si è messo a fare il pescatore per amore di Claudia. Ma la donna, dopo 17 anni insieme e una figlia, Anita, decide di lasciarlo per trovare nuovi orizzonti oltre a quelli familiari ma soffocanti della piccola isola. Francesco si trova un'altra volta a ricominciare da capo e lo fa con l'aiuto di Anita. I due rappresentano tutto l'uno per l'altra, ma il sogno della giovane di diventare pianista spezza il nuovo, fragile equilibrio. La richiesta di iscrizione di Anita al conservatorio di Lugano e l'arrivo sull'isola della nuova insegnante, Laura, innescano un cambiamento inarrestabile.

Diretta da Simona De Simone, la pellicola annovera nel cast Francesco Ciampi, Beatrice Ripa, Anna Maria Malipiero, Maria Grazia Cucinotta, Barbara Enrichi, Cristian Stelluti, Orfeo Orlando, Street Clerks, Patrizia Schiavone, Paolo Bonacelli.

Drammatici

Il traditore

Drammatico - Italia, 2019 - Durata 135 Min.

Sicilia, anni '80. In un'ascesa imperiosa e grondante sangue, Totò Riina guida i Corleonesi ai vertici di Cosa Nostra, uccidendo senza pietà tutti gli esponenti delle vecchie famiglie. Alla mattanza sfugge Tommaso Buscetta, che ha trovato rifugio in Brasile. La sua latitanza finisce quando i servizi segreti lo rintracciano e lo estradano in Italia. Ad aspettare il boss c'è il giudice Giovanni Falcone, che chiede la sua testimonianza per sgominare l'apparato criminale mafioso. Don Masino decide di collaborare, ma il suo diretto avversario non è Totò Riina, bensì Pippo Calò, che Buscetta ritiene un "traditore", perché non ha protetto i suoi figli mentre lui non c'era.

Il film è diretto da Marco Bellocchio e conta sulla presenza di Pierfrancesco Favino, Luigi Lo Cascio, Fausto Russo Alesi, Maria Fernanda Cândido, Fabrizio Ferracane, Marco Gambino.

Per maggiori informazioni, non perdetevi l'articolo dedicato su MondoFox.

Takara - La notte che ho nuotato

Drammatico - Giappone, Francia, 2017 - Durata 79 Min.

Sulle montagne innevate del Giappone c'è una piccola casa, dove abita una famiglia composta da papà, mamma e due bambini. Il papà si alza sempre quando è ancora buio per andare a lavorare al mercato del pesce e una notte sveglia il suo bambino più piccolo. Takara non riesce a riaddormentarsi e trascorre il tempo che lo separa dal sorgere del sole giocando e realizzando un disegno proprio per quel papà che vede così poco. Quando arriva il momento di andare a scuola, il bambino mette il disegno in cartella, ma anziché seguire la sorella, si incammina verso una piccola, grande avventura...

Diretta da Kohei Igarashi e Damien Manivel, la pellicola è interpretata da Takara Kogawa.

Una vita violenta

Drammatico, Thriller - Francia, 2017 - Durata 107 Min.

Stéphane torna in Corsica per partecipare al funerale dell'amico e compagno d'armi di una vita, Christophe, nonostante su di lui pesi una vera e propria condanna a morte. L'occasione lo porta a ricordare la strada che lo ha condotto a quel punto. Dall'arresto per avere nascosto delle armi, all'incontro in carcere con i nazionalisti e alla scelta di abbracciare la loro causa, fino alla lotta fratricida tra fazioni opposte che lo ha costretto a fuggire. Ma senza rinnegare mai i suoi ideali e quel distorto senso di appartenenza e onore che lo ha portato a macchiarsi le mani di sangue.

Il film è diretto da Thierry de Peretti e annovera nel cast Jean Michelangeli, Henri-Noël Tabary, Cédric Appietto, Marie-Pierre Nouveau, Délia Sepulcre-Nativi, Dominique Colombani, Paul Garatte.

Horror

L'angelo del male - Brightburn

Horror - USA, 2019 - Durata 90 Min.

Brightburn, Kansas. Tori e Kyle Breyer sono una coppia innamorata e unita, che vuole un figlio ma non riesce ad averlo. Il loro desiderio si avvera in maniera inaspettata, quando una navicella aliena con a bordo un neonato precipita nei pressi della fattoria in cui vivono. Senza dire niente a nessuno, i due chiamano il bambino Brandon e lo crescono come se fosse loro. Tutto sembra andare per il meglio, fino a che il ragazzino (ormai 12enne) inizia a mostrare una strana attrazione per qualcosa che si trova nello scantinato di una rimessa della sua famiglia e una forza fuori dal normale. Poco alla volta, Brandon prende coscienza di essere diverso e inizia a comportarsi da supereroe. Ma un supereroe votato alle forze del Male...

Diretta da David Yarovesky, la pellicola conta sulla partecipazione di Elizabeth Banks, David Denman, Jackson A. Dunn, Matt Jones, Meredith Hagner, Gregory Alan Williams, Steve Agee, Stephen Blackehart, Mike Dunston.

Scoprite di più con il final trailer in lingua originale e con le clip che rivelano la natura inquietante di Brandon. E non perdetevi la recensione su MondoFox.