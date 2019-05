Forrest Gump torna in Home Video (e per le strade di Roma!)

Se volete rivedere Forrest Gump anche dal salotto di casa, allora non perdetevi le nuove edizioni Home Video con veste grafica rinnovata. L’edizione Blu-ray, in particolare, conterrà un booklet con le frasi più famose di Forrest e un disco con ben 3 ore di bonus extra .

I vincitori della gara si porteranno a casa il DVD del film, una maglietta e un capellino della corsa e un dolce omaggio ispirato alla frase più celebre di Forrest: “La vita è come una scatola di cioccolatini, non si sa mai quello che ti capita”.

Corri Con Forrest prevede due percorsi distinti. Una gara competitiva e non competitiva da 7 chilometri e una seconda gara non competitiva da 1 chilometro. Tra i corridori ci sarà anche l’ ex atleta Franca Fiacconi , vincitrice di tante importanti maratone tra cui Roma, New York e Praga.

Se siete dei runner e vi trovate alle porte di Roma, non perdete la bella iniziativa organizzata in collaborazione con Roma Road Runners Club . L’appuntamento è al Parco Divertimenti di Castel Romano nell’ambito della terza edizione della corsa Cinecittà World Run.

Forrest Gump compie 25 anni e Universal Pictures festeggia l’anniversario di uno dei film che ha fatto la storia del cinema con due eventi speciali. Il 12 giugno 2019 esce una nuova edizione della pellicola in DVD e in Blu-ray e il 2 giugno si celebra il protagonista del film con l’evento Corri Con Forrest .

Universal Pictures festeggia il 25esimo anniversario di Forrest Gump con l'evento Corri Con Forrest e l'uscita di una nuova edizione del film in DVD e in Blu-ray.

