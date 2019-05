Cinema

di Laura Silvestri - 24/05/2019 10:20 | aggiornato 24/05/2019 10:25

Da Wolverine a Pikachu: Danny DeVito protagonista indiscusso degli "E se..." del web... E non solo!

9 condivisioni

Danny DeVito è l'eroe che tutti meriteremmo.

Dopo la petizione dei fan che gridano a gran voce il suo nome per interpretare Wolverine, arriva la notizia che, ad un certo punto del processo creativo, Pikachu in Pokémon Detective Pikachu avrebbe potuto avere i tratti dell'attore di origini italoamericane.

Come segnala Comicbook, è lo stesso RJ Palmer, uno degli artisti dietro i concept art del film, a raccontare su Twitter il buffo aneddoto.

So it's been a couple weeks since Detective Pikachu came out. What better way to start posting my work than the man himself. I just want it to be known that I definitely tried pushing a Danny Devito angle at one point. I worked on this project for 7 months, so expect more soon. pic.twitter.com/3Tu9jiMBCX — RJ Palmer@Fanime 1407 (@arvalis) May 23, 2019

Dunque, sono già un paio di settimane che Pokémon Detective Pikachu è in sala. Quale modo migliore per iniziare a postare i concept design su cui abbiamo lavorato, se non così? Volevo solo farvi sapere che ad un certo punto ho davvero lottato con tutto me stesso per avere un Pikachu che fosse il più possibile simile a Danny DeVito. Ho lavorato su questo progetto per 7 mesi, quindi aspettatevi dell'altro materiale al riguardo.

This was a very early pass at showing different emotions Pikachu would have. I was very into the idea of Pikachu having bald cheeks to conduct the lightning but admittedly I don't think it would have worked nearly as well as the final design. pic.twitter.com/TnPpDBxUuX — RJ Palmer@Fanime 1407 (@arvalis) May 23, 2019

Il ruolo di Pikachu nel film, come ben sappiamo, è poi andato a Ryan Reynolds, che ha decisamente saputo rendere suo il personaggio... Ma l'idea di un pokémon con le sembianze e gli atteggiamenti di Danny DeVito non può non stuzzicare la fantasia degli appassionati!

E voi, cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!