Il piccolo Yeti: il trailer ufficiale italiano

24/05/2019

Il nuovo film d'animazione targato DreamWorks e Pearl Studio farà la sua comparsa il prossimo 3 ottobre 2019. Ecco il trailer ufficiale italiano de Il Piccolo Yeti.

È stato pubblicato il primo trailer ufficiale italiano del nuovo film d’animazione Il Piccolo Yeti, il cartoon di DreamWorks che uscirà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 3 ottobre. Attraverso il trailer rilasciato da Universal Pictures International Italy possiamo dare un primo sguardo a quella che è una storia di incredibile amicizia e al tempo stesso viaggio interiore.

Il Piccolo Yeti è il secondo film d'animazione co-prodotto da DreamWorks e Pearl Studio, che insieme avevano già realizzato Kung Fu Panda 3. Il film è diretto dall'animatrice americana Jill Culton (autrice tra gli altri Boog & Elliot a caccia di amici e Monsters & Co.) e prodotto da Suzanne Buirgy (produttrice anche di Kung Fu Panda 2 e Home – A casa); inoltre, Il piccolo Yeti, vede come produttore esecutivo anche Tim Johnson (produttore di La gang del bosco, Home – A casa e Z la formica) ed è co-diretto dallo storyboard artist Todd Wilderman (tra i suoi lavori Trolls e I Croods).

Sinossi

La fiabesca storia narra le vicende della giovane ragazza Yi, che un giorno improvvisamente trova un piccolo yeti sul tetto del suo palazzo a Shanghai. Yi e suoi vivaci amici Jin e Peng lo hanno soprannominato Everest e decidono di riportarlo dalla sua vera famiglia che si trova sulle alte montagne del punto più alto del pianeta, sulle cime dell'Himalaya.

Yi, aiutata dagli amici Jin e Peng, dovrà cercare di ricongiungere la fantastica creatura con la sua famiglia facendo però attenzione alle mosse della zoologa Zara e soprattutto del ricco e facoltoso Burnish, che vuole provare a tutti i costi a catture il fantastico Yeti.

Tra le voci originali del prossimo film d'animazione Il Piccolo Yeti ci sono quella di Chloe Bennet (l'attrice di Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. tra gli altri, presta la voce al personaggio di Yi); con lei vi sono anche Albert Tsai (per la voce di Peng), Tenzing Norgay Trainor (per la voce di Jin), Eddie Izzard (per la voce di Burnish) e Sarah Paulson (per la voce della zoologa Zara).

