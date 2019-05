Il reboot di Streghe taglia i ponti con la serie originale: Alyssa Milano non ci sta

La Milano è comunque dispiaciuta per il modo in cui sono andate le cose. L'attrice avrebbe voluto essere contattata insieme alle altre protagoniste di Charmed.

Quella possibilità ormai è sfumata. Penso che abbiano rovinato la possibilità di una reunion per come sono andate le cose con il reboot. Non ci hanno incluse nel progetto dall'inizio e penso sia stata una mancanza di rispetto.

Come riporta ComicBook , Alyssa Milano ha rivelato che secondo lei il nuovo show ha rovinato qualsiasi possibilità per una reunion con il cast originale. L'attrice ha detto:

Le protagoniste della serie originale avevano avuto forti reazioni nei confronti del reboot. Holly Marie Combs, in particolare, era stata molto dura , dichiarando la premessa del reboot (una serie femminista e girl power) offensiva nei confronti dello show originale, che secondo la Combs era già molto femminista e girl power. Shannen Doherty inizialmente si era schierata contro il reboot, ma poi aveva comunque augurato il meglio alle nuove protagoniste, così come Rose McGowan . Alyssa Milano (Phoebe) rivelò che le sarebbe piaciuto essere contattata insieme alle altre protagoniste originali. Ed ora è proprio la Milano che torna a parlare del reboot.

