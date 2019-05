Star Wars: Knights of the Old Republic, il film è in lavorazione

Cinema

di Giuseppe Benincasa - 24/05/2019 15:41 | aggiornato 24/05/2019 15:46

La galassia di Star Wars si espande con un film tratto dal videogioco Knights Of The Old Republic!

Un film basato su Star Wars: Knights of the Old Republic - l'amato videogioco uscito per la prima volta nel 2003 - è attualmente in lavorazione, lo riporta il sito americano BuzzFeed News.

Il progetto, targato Lucasfilm, dovrebbe consistere in una trilogia cinematografica ed è stato affidato alla penna della sceneggiatrice Laeta Kalogridis, la quale ha già scritto film come Shutter Island e Alita - Angelo della battaglia.

Kalogridis è la prima sceneggiatrice dal 1980 alla quale viene affidata la stesura di una sceneggiatura di un film di Star Wars, precedentemente solo Leigh Brackett aveva ricevuto questo onore, lavorando insieme al più famoso Lawrence Kasdan (Star Wars: Il ritorno dello Jedi, I predatori dell'arca perduta, Star Wars: Il Risveglio della Forza).

Star Wars: Knights of the Old Republic, o KOTOR per i suoi giocatori, è un gioco di ruolo basato sulle battaglie tra Jedi e Sith, ambientato quasi 4mila anni prima degli eventi di Star Wars: Una nuova speranza del 1977. In Star Wars: Knights of the Old Republic, il giocatore si unisce alle forze che fronteggiano la Repubblica guidata dal malvagio Darth Malak, un signore dei Sith.

Nel video qui sotto, potete vedere il trailer del videogioco:

Tra i personaggi che si incontrano nel gioco c'è il cavaliere Jedi Bastila Shan, ovvero uno dei personaggi femminili più venerati nell'universo espanso di Star Wars: potrebbe essere lei la protagonista della trilogia?

HD Lucasfilm/Electronic Arts La Jedi Bastila Shan del gioco Star Wars: Knights of the Old Republic

Alla Star Wars Celebration dell'aprile 2019, la presidentessa di Lucasfilm Kathleen Kennedy ha detto a un inviato di MTV News che, oltre ai già annunciati progetti - The Mandalorian di Jon Favreau, la trilogia cinematografica di Benioff e Weiss e la serie prequel di Rogue One (attualmente senza titolo) sul personaggio di Cassian Andor -, stanno lavorando ad altro.

Quando (al minuto 1:35 del video qui sotto) le viene chiesto se si tratta di Star Wars: Knights of the Old Republic, Kennedy dice di sì:

#Lucasfilm president Kathleen Kennedy talked to us about the future of #StarWars – including a Knights of the Old Republic movie and female filmmakers taking the helm, as well as Palpatine’s surprise return in the trailer for @StarWars #EpisodeIX pic.twitter.com/HCjEhdlRv7 — MTV NEWS (@MTVNEWS) April 16, 2019

Star Wars si dimostra una macchina che non si ferma mai. Fra non molto, infatti, i fan potranno entrare nel mondo che amano grazie ai parchi a tema in apertura in California e Orlando.

Vi piacerebbe vedere un film basato su Star Wars: Knights of the Old Republic?