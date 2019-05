Sylvester Stallone svela a Cannes Rambo: Last Blood e ha una nuova idea per Rocky

Cinema

di Emanuele Zambon - 25/05/2019 17:15 | aggiornato 25/05/2019 17:45

Sylvester Stallone è stato celebrato al Festival di Cannes. L'attore ha presentato Rambo: Last Blood e parlato di Rocky e Cobra.

0 condivisioni

Non ha tradito le attese, Sylvester Stallone: il Festival di Cannes era pronto a celebrarlo e lui, da buon mattatore, ha onorato la rassegna ripercorrendo la propria carriera durante la retrospettiva dedicata al primo Rambo, apologo sull'eco del Vietnam negli States di metà/fine anni '70. L'attore ha inoltre svelato in anteprima mondiale le prime immagini dell'ultimo film della serie, quel Rambo: Last Blood di cui è anche il co-sceneggiatore.

Accompagnato dalla moglie Jennifer Flavin e dalla figlia Sistine Rose, Sly - in uno smoking firmato Ralph Lauren - ha infiammato il red carpet serale della kermesse francese dopo la masterclass del pomeriggio (in cui è stato omaggiato con una lunga standing ovation all'interno del teatro Debussy. Nella serata di gala presenti anche il produttore di Last Blood, Avi Lerner, e la co-protagonista del film, Paz Vega.

HD Getty Images

"Rocky e Rambo, poli opposti"

Una volta salito sul palco del "Rendez-vous with Stallone", la star dell'action anni '80 si è lasciata andare ad una lunga riflessione sugli inizi di carriera: "Quando ho cominciato, questo mestiere mi sembrava un lavoro come tanti. Poi ho scoperto una certa dote nella scrittura. Penso che i fallimenti iniziali siano stati di aiuto, li ho incanalati nelle mie prime sceneggiature. Non pensavo che ce l'avrei fatta".