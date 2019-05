A Quiet Place 2 arriverà due mesi prima del previsto nei cinema USA

Cinema

di Giacinta Carnevale - 27/05/2019 11:42 | aggiornato 27/05/2019 11:46

A sorpresa, l'atteso sequel del film horror diretto da John Krasinski, con protagonista Emily Blunt, arriverà nelle sale americane due mesi prima del previsto.

Paramount Pictures ha deciso di anticipare di ben due mesi la data di uscita di A Quiet Place 2, l'atteso sequel della pellicola horror diretta da John Krasinski nel 2018 con protagonista Emily Blunt. Secondo quanto riportato da Deadline, il nuovo film debutterà negli USA il 20 marzo 2020 anziché il 15 maggio.

La pellicola sarà così rilasciata nello stesso periodo dell'anno del primo capitolo, che ottenne un incredibile successo sia di critica che di pubblico, riuscendo ad incassare oltre 340 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget iniziale di soli 17 milioni.

In una recente intervista rilasciata a Business Insider, il regista John Krasinski aveva descritto così A Quiet Place 2:

Non lo vedo nemmeno come un sequel. Emily [Blunt] mi ha davvero fatto impazzire categorizzandolo nel modo corretto dopo che gliene ho parlato. Ha detto: 'Questo non è affatto un sequel - questo è il secondo di una serie di libri. È un mondo che si espande'. E ho pensato che fosse il modo migliore per guardarlo. Non sembra un seguito - è una sorta di espansione del mondo di A Quiet Place.

A Quiet Place - Un posto tranquillo racconta la storia di una famiglia costretta a vivere nell'assoluto silenzio per sfuggire a minacciose creature aliene, attratte dal rumore e dai suoni, che hanno invaso la Terra.

Come sappiamo, nel sequel ritroveremo Emily Blunt, Noah Jupe e Millicent Simmonds (che riprenderanno i loro rispettivi ruoli), mentre tra le new entry ci sarà Cillian Murphy. L'attore interpreterà un uomo misterioso che si unirà alla famiglia di Evelyn Abbott.

John Krasinski tornerà come regista e produrrà la pellicola insieme a Michael Bay, Andrew Form e Brad Fuller. Al momento non sono stati rilasciati dettagli riguardante la trama. A Quiet Place 2, come anticipato, arriverà nelle sale americane il prossimo 20 marzo 2020.