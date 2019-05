TV News Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.

Ecco Sarge, la figura più enigmatica della nuova stagione di Agents of S.H.I.E.L.D.

La sesta stagione della serie TV Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. debutterà in prima TV assoluta per l'Italia su FOX da lunedì 3 giugno! Una delle sorprese più grandi riguarda il personaggio interpretato da Clark Gregg, Sarge. Sarge è un alieno che ha lo stesso aspetto del defunto Phil Coulson, ha una missione e porta con sé un team.

Nel primo episodio della sesta stagione del super-show targato ABC Studios, gli spettatori incontreranno Sarge, il misterioso nuovo personaggio di Clark Gregg che arriverà sulla Terra attraverso una sorta di portale e sembra porsi come il nuovo nemico dello S.H.I.E.L.D.. Ma Sarge non sarà solo, con lui giungerà sulla Terra un team a supporto, che vi mostriamo in questa gallery:

Come mostrato nella prima clip della stagione, anche se ha l'aspetto uguale al caro Phil Coulson, Sarge non è affatto come lui: non sa nulla dell'organizzazione dello S.H.I.E.L.D. e sembra spietato, uccide infatti un agente prima di ri-partire con un enorme camion.

Il pericoloso team di viaggiatori di Sarge è composto da Snowflake (interpretata da Brooke Williams), che è fedele a Sarge, spietata e non disdegna l'uso della violenza; Jaco (Winston James Francis), un muro intimidatorio di forza e muscoli al servizio del gruppo e Pax (Matt O'Leary), un altro fedelissimo di Sarge.

Clark Gregg è stato intervistato recentemente dal sito americano EW.com:

Sembra che sia in missione. Non è chiaro di cosa si tratta ma stanno dando la caccia a qualcosa e non gli importa chi o cosa devono uccidere per trovare quello a cui stanno dando la caccia. Lui è l'anti-Coulson. Phil Coulson non si è mai trovato a suo agio con i danni collaterali. Questo tizio è tutto il contrario.

Ovviamente, Gregg non ha rivelato la vera natura della missione di Sarge e del suo team. Se ne scoprirà di più da lunedì 3 giugno su FOX, in prima serata con 2 episodi di Agents of S.H.I.E.L.D.