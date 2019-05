I contratti di Ezra Miller e Ray Fisher scadono a maggio: nuovi recast DC in arrivo?

Nebbia fitta sul DCEU: tra l'addio di Ben Affleck e un sempre più probabile Robert Pattinson nel ruolo di Batman, il mistero sul ritorno di Henry Cavill e il procedere di altre pellicole collegate-ma-non-troppo o totalmente separate dai precedenti film, quel che rimane dell'universo cinematografico di casa Warner Bros. deve ora far fronte a un nuovo ostacolo.

Secondo Thomas Polito, redattore di Geeks WorldWide, e come segnala anche Comicbook, i contratti di Ray Fisher e Ezra Miller sarebbero in scadenza, mentre tardano ad arrivare notizie riguardo a eventuali estensioni o rinnovi.

Fisher and Miller’s contracts are up this month. We’ve heard nothing about them renewing or extending yet so be prepared to say bye bye, if you haven’t already. pic.twitter.com/mjDuIdWiLH