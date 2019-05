Cinema

Un rumor proveniente dal portale MCU Cosmic ha rivelato che Marvel avrebbe al vaglio tre differenti possibilità per introdurre il personaggio di Deadpool nel Marvel Cinematic Universe.

L'Uomo Ragno tornerà presto sul grande schermo in Spider-Man: Far From Home, secondo capitolo delle avventure dell'Arrampicamuri interpretato da Tom Holland, in uscita il prossimo mese di luglio. Ma Marvel starebbe già pensando al futuro.

Il terzo capitolo della serie di film dedicati a Spidey potrebbe infatti vedere la partecipazione di un personaggio particolarmente amato dai fan: Deadpool. Stando a una voce di corridoio riportata dal portale MCU Cosmic, il Mercenario Chiacchierone potrebbe sbarcare finalmente nel Marvel Cinematic Universe.

In ogni caso, sempre secondo i rumor, sarebbero aperte altre due opzioni per fare entrare Wade Wilson nel MCU: la prima sarebbe un eventuale Deadpool 3, mentre la seconda vedrebbe Deadpool protagonista di una serie TV incentrata interamente sul bizzarro antieroe.

Va detto che al momento né Marvel né tantomeno Kevin Feige si sono espressi ufficialmente al riguardo, sebbene sia pressoché certo che Ryan Reynolds continuerà in futuro a vestire i panni del Mercenario anche nei prossimi progetti legati al personaggio.

Le notizie non finiscono qui: HN Entertainment ha anche reso noto in anteprima che Marvel Studios starebbe lavorando a un film sugli Ultimates. Ciò darebbe modo alla Casa delle Idee di espandere il concetto di multiverso e di realtà alternative introdotte - con molta probabilità- nel prossimo Spider-Man: Far From Home.

Sempre MCU Cosmic ha anche reso noto che Marvel Studios avrebbe iniziato anche lo sviluppo di un progetto riguardante i Power Pack, tratto dall'omonima serie Marvel Comics scritta da Louise Simonson e disegnata da June Brigman. La serie originale racconta le vicende dei giovani fratelli Power (Alex, Julie, Jack e Katie), dotati di poteri straordinri e per questo aiutati da Franklin Richards, figlio di Mr. Fantastic e della Donna Invisibile (membri principali dei Fantastici Quattro).

Nel mentre, arrivano anche secche smentite circa la partecipazione di Millie Bobby Brown (Stranger Things, Godzilla II – King of Monsters) nel cast del film su Gli Eterni. Direttamente dalla première del nuovo film di Michael Dougherty, lo scorso 20 maggio l'attrice ha infatti negato il suo coinvolgimento nel progetto.

millie bobby brown will NOT be in the eternals! pic.twitter.com/O4kZmOiiOS — luhli | I MET WYATT AND CHOSEN (@strengthmills) May 20, 2019

Ricordiamo in ogni caso che il prossimo film targato Marvel, che porterà a compimento la Fase 3, sarà Spider-Man: Far From Home, previsto nei cinema italiani dal 10 luglio 2019.