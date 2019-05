Death Stranding: nuovo teaser da Kojima, novità il 29 maggio

Videogames

27/05/2019

Hideo Koijma ricomincia a far parlare del suo Death Stranding pubblicando un criptico video. L'appuntamento con ulteriori novità è fissato per il 29 maggio.

Con i suoi silenzi e i suoi misteri, Death Stranding è senza dubbio uno dei più attesi videogiochi in lavorazione per PlayStation 4. Dal suo addio a Konami e alla serie Metal Gear, il game designer Hideo Kojima ha cominciato a lavorare anima e corpo a questo progetto – che coinvolge un cast stellare, da Norman Reedus a Mads Mikkelsen, passando per Guillermo del Toro e Lea Seydoux.

Da diverso tempo, però, i giocatori in attesa non hanno più avuto notizie, a eccezione del fatto che entro qualche settimana sarebbe arrivato un trailer. Effettivamente, sarà proprio così: nelle scorse ore, Hideo Kojima ha pubblicato un teaser sul suo profilo Twitter, che se possibile infittisce però ulteriormente il mistero sul gioco.

Nel video possiamo vedere alcune immagini provenienti da Death Stranding, che ci vengono però proposte attraverso la sagoma di una mano – impronta simbolo del primissimo trailer del gioco, mostrato all'E3 2016.

Poche ore dopo, è arrivato anche un cinguettio direttamente da Kojima Productions, la software house capeggiata dal game designer, che ha annunciato novità (verosimilmente il trailer completo) per il 29 maggio, rilanciando anche lo slogan "create the rope" (crea la corda) proposto dal teaser pubblicato da Hideo Kojima.

Kojima aveva anticipato anni fa che il gioco avrebbe trattato a modo suo il tema dei legami e che sarebbe stato un action atipico. Mentre, infatti, generalmente i videogiochi di questo tipo forniscono gli utenti di "bastoni", ossia armi per tenere lontani i pericoli, Death Stranding vorrebbe dotarli di "corde", che servono a legare a sé le cose che si intendono proteggere.

In che modo tutto questo vada a riflettersi nel gameplay rimane, per ora, un mistero – come da tradizione, quando si tratta di Kojima.

HD Kojima Productions Lea Seydoux in Death Stranding

Death Stranding è in lavorazione per PlayStation 4 e, secondo indiscrezioni, potrebbe diventare anche un titolo di lancio della futura PlayStation 5. Il trailer completo in arrivo il 29 maggio ci rivelerà magari la data d'uscita? Attendiamo di scoprirlo.