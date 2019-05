Curiosità

di Claudio Futmani - 27/05/2019 08:00

Un weekend all'aperto per divertirsi imparando le buone pratiche legate all'educazione alimentare, ambientale, digitale, musicale, motoria e comportamentale. E' questo il motto di Esselunga KidsPark!

L'Educazione cambia il futuro. E' questo il motto di Esselunga KidsPark, un luogo dove le famiglie si riappropriano del Parco cittadino vivendolo in versione educational. Sabato 1 e domenica 2 giugno ai Giardini Pubblici Indro Montanelli di Milano (ingresso da via Palestro) i bambini in età scolare potranno divertirsi ed imparare il rispetto degli altri e della natura, insieme ai loro genitori.

Esselunga KidsPark si basa sull'idea che la buona educazione e il rispetto, per sé stessi, per gli altri e per l’ambiente, sono alla base di qualunque tipo di relazione ed il fondamento su cui costruire ogni società. Quest’anno le aree educative saranno: educazione alimentare, educazione musicale, educazione motoria, educazione digitale, educazione comportamentale ed educazione ambientale.

L’area dell’educazione alimentare sarà a cura di Esselunga, Main Sponsor dell'evento, e promuoverà il consumo di frutta e verdura nei bambini. L’area dell’educazione ambientale avrà contenuti, eventi e laboratori di Elephant Action League, Parco Faunistico La Torbiera, Guardie Ecologiche e WikiTree.

L’area dell’educazione musicale sarà a cura di Yamaha Music School. L’area dell’educazione motoria avrà i corsi di YogaFestival (Spera Yoga), del CSI (Centro Sportivo Italiano) e dell’Unione Italiana Qwan Ki Do. L’area di educazione digitale avrà gli interventi della Polizia Postale, di IISFA Educ@tional Response Team e gli Atelier Digitali, tutti volti a fare comprendere ai minori e ai loro genitori i rischi e le opportunità della rete. L’area di educazione comportamentale avrà i contributi della Fondazione Francesca Rava e del Centro Polìsola che insegneranno ai bambini l’importanza di pensare agli altri.

Un palco centrale ospiterà numerosi ospiti che si alterneranno in talk show dedicati ai genitori e ai bambini.

HD Esselunga Kids Park Esselunga Kids Park torna a Milano

Come disse Nelson Mandela:

Education is the most powerful weapon which can change the world!

I bambini di oggi saranno gli adulti di domani ed Esselunga KidsPark è rivolto proprio a loro e alle famiglie moderne che hanno un unico e primario interesse: l’educazione e la salute dei propri figli.

Tra i media partner dell'evento anche National Geographic Kids, il brand della famiglia National Geographic dedicato all'esplorazione del mondo e della natura e alla salvaguardia dell'ambiente pensato per i più piccoli.

Appuntamento a Milano l'1 e 2 giugno ai Giardini Pubblici Indro Montanelli di Milano (ingresso da via Palestro)