Fissata la data per il live-action di Akira: arriverà a maggio 2021

di Silvio Mazzitelli - 27/05/2019 14:19 | aggiornato 27/05/2019 14:23

Il live-action di Akira arriverà a maggio del 2021, vedendosela al box office con John Wick 4.

Warner Bros. dopo aver annunciato l'inizio del casting e aver deciso la data delle riprese del live-action di Akira per questo luglio, ha già programmato l'uscita nelle sale. Il film basato sul famoso anime dovrebbe uscire il 21 maggio 2021.

La pellicola sarà prodotta da Leonardo DiCaprio e avrà alla regia Taika Waititi, famoso per aver diretto Thor: Ragnarok.

Sembra che il live-action ispirato dal manga di Katsuhiro Otomo uscirà nelle sale nello stesso periodo di John Wick 4, anch'esso programmato per lo stesso periodo del 2021, dopo che il terzo capitolo, John Wick 3 - Parabellum, ha ottenuto un grande successo al suo lancio avvenuto poche settimane fa.

La scelta di Waititi alla regia non arriva per caso, infatti il regista si è sempre dimostrato un grande appassionato di questo anime, tanto che già in un'intervista nel 2017, prima dell'uscita di Thor: Ragnarok aveva dichiarato:

Mia madre mi portò a vedere Akira al cinema nel 1989 o quando uscì in Nuova Zelanda. Il film è stato un punto importante nella mia vita per la mia idea di animazione e di come in realtà poteva essere. Quest'esperienza è sempre rimasta con me, il film è sempre stato meraviglioso. Così ho letto anche i fumetti, e mi sono sempre chiesto come un'adattamento più ampio del menga potesse essere invece di un remake del film, che non ha bisogno di essere rifatto. Penso che si potrebbe tirar fuori un buon adattamento live-action dai fumetti.

A quanto pare il regista forse già sapeva che qualcosa stava bollendo in pentola, ora resta da verificare se i rumor che vogliono un cambio di ambientazione, da Tokyo a Manhattan, sia vera.

Akira è in origine un manga di Katsuhiro Otomo iniziato nel 1982 e poi trasposto in un film d'animazione nel 1988 dall'autore stesso. La storia è ambientata in una Tokyo del futuro (che per quegli anni era il 2019) sopravvissuta alla Terza Guerra Mondiale. Qui bande di motociclisti si sfidano per la sopravvivenza e fra questi c'è Kaneda con la sua gang, in cui milita il giovane Tetsuo che aspira a diventare forte e coraggioso come Kaneda.

Dopo un incidente in moto Tetsuo, ferito, viene portato via dai militari. Dopo alcuni esperimenti fatti dai soldati sul giovane, questo capirà di avere degli enormi poteri telecinetici, e inizierà a mettere a ferro e fuoco la città nella speranza di risvegliare Akira, un misterioso esper che si dice sia la causa della distruzione di Tokyo avvenuta 30 anni prima.

Cosa ne pensate, siete fiduciosi in questo adattamento live-action di Akira?

