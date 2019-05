Gatti peluche, Skrull danzanti e Tesseract che cadono: il gag reel di Captain Marvel

Cinema

di Giuseppe Benincasa - 27/05/2019 14:09 | aggiornato 27/05/2019 14:16

I momenti più divertenti dal dietro le quinte di Captain Marvel in un video!

0 condivisioni

Disney continua la promozione per l'uscita in versione Home Video del film Captain Marvel (in Italia dal 26 giugno). Dopo aver mostrato alcune delle scene eliminate dal film, è la volta di vedere un simpatico filmato con errori e momenti divertenti sul set con protagonisti gli attori del film, compreso il gatto Goose, anche in versione peluche!

Evidentemente, il dietro le quinte di un film targato Marvel Studios è più divertente di quello che si possa pensare. Il filmato mostra Samuel L. Jackson e Clark Gregg, nei panni degli agenti dello S.H.I.E.L.D. (l'agenzia governativa segreta dell'Universo Cinematografico Marvel) Nick Fury e Phil Coulson, mentre in auto - all'inizio del film - inseguono Carol Danvers. Poi Brie Larson, che interpreta la protagonista, si lascia sfuggire dalle mani il Tesseract, uno degli oggetti più importanti di tutto il Marvel Cinematic Universe, facendolo cadere per terra e qualcuno le urla di non romperlo!

A seguire, delle gag che riguardano il gatto Goose, sia nella sua versione reale che in quella peluche (il video vi rivela se si tratta del vero gatto o di quello finto). Il peluche serve, probabilmente, a simulare le azioni del film, oltre che da controfigura al felino.

Memorabile il siparietto che vede Samuel L. Jackson e Brie Larson danzare in quella che è (nel film) la cucina dell'amica di Carol, Maria Rambeau (interpretata da Lashana Lynch). Inoltre, se non avete mai visto uno Skrull belare, ballare o cantare, questo è il momento di farlo.

Captain Marvel è il 21esimo film del Marvel Cinematic Universe, diretto da Anna Boden e Ryan Fleck, è uscito nei cinema a marzo 2019, rivelandosi un successo in tutto il mondo, infatti il film con Brie Larson ha superato - al box-office - la cifra del miliardo di dollari.