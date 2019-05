Harrison Ford: 'Indiana Jones morirà con me'

Cinema

27/05/2019

Non avrai altro Indiana Jones all'infuori di me. Ford dixit.

Non ci saranno altri Indiana Jones secondo Harrison Ford, l'interprete di almeno la metà dei vostri personaggi preferiti.

Dopo il quinto film della saga in uscita nel 2021, che lo vedrà tornare protagonista, l'attore ha dichiarato a ET Canada che il personaggio 'morirà con lui'.

Alla domanda dell'intervistatore su chi avrebbe voluto vedere interpretare l'avventuroso archeologo dopo di lui, la risposta di Ford è stata semplice e schietta:

Nessun altro sarà Indiana Jones! Non ci arrivi? Io sono Indiana Jones. Quando me ne andrò io, lui se ne andrà con me. È semplice...

E continua facendo riferimento alle voci che avrebbero voluto Chris Pratt - anche se qui Ford lo confonde con Chris Pine - raccogliere il testimone.

È decisamente un modo brusco di dirlo a Chris Pine (Pratt). Mi spiace, ragazzo!

E non era la prima volta che l'interprete di altri ruoli iconici come Han Solo e Rick Deckard si esprimeva al riguardo. In un'intervista del 2018 con Variety, dove gli era stato chiesto se Pratt avrebbe potuto far parte del franchise in futuro, ha infatti dichiarato:

Credo che la risposta sia: o lui, o me.

Ma nel mondo del cinema, si sa, "mai dire mai" è il motto che spesso si rivela più veritiero.

Nel frattempo, godiamoci l'ultima pellicola con Harrison Ford nei panni di Indy e... quel che sarà, sarà.