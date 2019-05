Sir Ian McKellen non ha potuto festeggiare il suo 80esimo compleanno coi colleghi di X-Men, ma Hugh Jackman e Patrick Stewart non hanno dimenticato di fare gli auguri all'interprete di Magneto.

Jackman era impegnato nel suo one man show, chiamato The Man, The Music, The Show, ma ha trovato il modo di far sentire il proprio affetto all'amico.

L'attore stava esibendosi alla Manchester Arena quando ha preso il suo telefono per registrare un video in cui ha augurato buon compleanno a McKellen con l'aiuto di un coro di circa 50mila persone.

Mentre la fotocamera riprendeva la folla, il pubblico ha iniziato a intonare "Tanti auguri a te". Alla fine del video, l'interprete di Wolverine ha mandato un bacio a McKellen dicendo: "Ti voglio bene, amico. Buon compleanno!"

Jackman non è stato l'unico X-Man ad augurare un felice compleanno all'attore de Il Signore degli Anelli. Patrick Stewart, che nella serie di film ha dato il volto al Professor X, ha postato su Twitter una foto del suo matrimonio con Sunny Ozell. Nell'immagine, McKellen, che ha celebrato le loro nozze, è accanto alla coppia.

Happy 80th birthday wishes to @IanMcKellen! Sunny and I are grateful for all the love over the years, whether as a dear friend, minister at our wedding, or colleague on screen and stage.

PS: @sunnyozell says you look gorgeous in a morning suit.

Photo: @vonpamerphoto pic.twitter.com/6uc90q7IJq