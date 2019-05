I nuovi Funko! POP di Harry Potter a tema Ballo del Ceppo

Se non vi bastassero le classiche action figures, arriveranno anche altri fantastici gadget: nuovi portachiavi raffiguranti Harry, Ron, Hermione e Ginny Weasley con il loro abbigliamento da ballo, così come quelli di Edvige e Funny la Fenice, e un set di pen toppers con i tre protagonisti sempre vestiti a festa, più Albus Silente.

Inoltre, per gli amanti della magia oscura, un altro personaggio esclusivo si unirà a quelli appena citati: Voldemort con Nagini già disponibile in pre-ordine su Pop In A Box.

Al momento, è possibile preordinarli , finché non sarà chiaro quando saranno disponibili in Italia.

La professoressa di Divinazione è riprodotta alla perfezione con in mano la sua sfera di cristallo, i grossi occhiali e il suo look colorati e un po' hippie.

Il famoso Cercatore di Quidditch, Viktor Krum, rappresenta la scuola di Durmstrang . Per il famoso Ballo indossa una divisa rossa e marrone con una mantella rossa con un contorno in pelo.

Harry Potter e il Calice di Fuoco è arrivato al cinema 14 anni fa, nel 2005, raccontando nuove avventure del mago dagli occhiali tondi. In questo film, è stato introdotto il Ballo del Ceppo, l’evento più atteso da tutti gli aspiranti maghetti di Hogwarts. Funko ha deciso di far uscire una nuova ondata di Pop dedicata proprio a questo capitolo, dopo quelli rilasciati nel 2016 che raffiguravano Ron e Hermione al famoso evento.

