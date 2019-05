Fumetti

27/05/2019

In occasione dell'arrivo del quarto volume della seconda stagione di Killing Stalking, l'autrice coreana Koogi torna in Italia, ospite all'Etna Comics. Ecco gli orari e il regolamento della sessione d'autografi dedicata.

È in arrivo un'occasione ghiotta per i fan siciliani di Koogi: l'autrice di Killing Stalking sarà infatti ospite dell'Etna Comics 2019, per incontrare il pubblico dei lettori e presentare il quarto volume della stagione due di Killing Stalking, come sempre edito in Italia da J-Pop. Il calendario degli spostamenti dell'autrice nei giorni della fiera è fitto d'impegni e incontri, ma non mancheranno possibilità per i fan di incontrarla a e farsi autografare un volume dell'opera che l'ha resa una star del fumetto a livello internazionale.

HD J-Pop Ecco come incontrare Koogi all'Etna Comics 2019

Come? Ecco tutto quello che bisogna sapere per incontrare Koogi, dagli orari al regolamento della sessione d'autografi.

Gli orari delle sessioni d'autografi di Koogi

L'autrice coreana sarà presente alla Fiera di Catania da venerdì 7 a domenica 9 giugno 2019, ma avrà un calendario ricco di impegni. Gli orari previsti per le sessioni d'incontro con i fan e firma copie sono le seguenti:

Venerdì 7 giugno dalle ore 14:30 alle ore 16:30 (95 Firme)

Sabato 8 giugno dalle ore 16:00 alle ore 18:00 (95 Firme)

Domenica 9 giugno dalle ore 14:00 alle 16:00 (95 firme)

Dato che il numero di copie che verranno firmate è già definito, non sarà possibile presentarsi allo stand e mettersi in fila per ottenere la tanto agognata firma autografa. Solo chi sarà in possesso del talloncino ufficiale potrà farsi firmare il volume e incontrare a tu per tu Koogi.

Come ottenere il talloncino per l'autografo di Koogi

Per avere il talloncino che garantisce la possibilità di incontrare l'autrice e di partecipare a una delle tre sessioni d'autografi è sufficiente recarsi allo stand di J-Pop in fiera, il numero 010 al Padiglione Editori. I talloncini verranno consegnati a chiunque ne faccia richiesta, a fronte di una spesa di almeno 15 euro in volumi targati J-Pop. La distribuzione avverrà a partire dalla mattina di ogni giorno, fino a esaurimento scorte.

J-Pop Finalmente i fan siciliani potranno incontrare Koogi

Siete rimasti senza talloncino? Nessun problema, il programma offre altre possibilità di incontrare l'autrice di Killing Stalking: sabato alle ore 14:00 l'autrice parteciperà a una sessione di disegno dal vivo, rispondendo alle domande del pubblico. L'evento durerà 45 minuti e sarà guidato da un moderatore. Per domenica è già previsto un Meet&Greet dedicato con i fan: le modalità per partecipare all'incontro non sono ancora note, ma verranno comunicate a breve da J-Pop via social e sul sito ufficiale della casa editrice.

Non avete ancora letto Killing Stalking? Nessun problema: potete farvi un'idea leggendo la recensione del fumetto e l'intervista con l'autrice realizzata in occasione di Lucca Comics and Games 2018.