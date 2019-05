La collezione di stivali Her Universe dedicata agli eroi Marvel

CuriositàCinema

di Alice Grisa - 27/05/2019 09:52 | aggiornato 27/05/2019 09:55

Hot Topic x Her Universe è una linea frizzante e colorata ispirata ai personaggi di Avengers, da Vedova Nera a Hulk: ecco i modelli da non perdere.

Tra eroi Marvel e mondo fashion c’è un sottile trait-d’union che che lega la passione per la moda, le ispirazioni glam e i colori e le forme che rappresentano l’universo del MCU. Avengers: Endgame è l’ultimo capitolo che abbiamo visto al cinema sui supereroi del mondo creato dalla fantasia di Stan Lee e il pubblico è affezionato ai personaggi quanto al merchandising a loro correlato, da oggetti come portachiavi e altri gadget dalle linee più modaiole.

Come riporta ComicBook, l'ultima novità che si può acquistare su Hot Topic è una linea di stivali e stivaletti ispirati a Captain America, Vedova Nera, Hulk e gli altri. Si tratta di un’esclusiva dell’e-shop e ci sono diversi modelli, da quelli più spiccatamente da cosplay a quelli sfoggiabili durante un giro in centro con un look un po' sopra le righe.

La linea si chiama Hot Topic x Her Universe ed è ispirata a Avengers: Endgame. La collezione è stata disegnata dai vincitori del contest Her Universe, una sfilata organizzata un anno fa. La produzione è avvenuta in tempo per l’uscita del film nelle sale.

Oltre alla linea di stivali la collezione comprende un bomber in raso ispirato a Thanos, un gilet ideato sulla figura di Thor, una t-shirt dedicata a Captain America e alcuni outfit beachwear.

Non mancano neanche le felpe Avengers: Endgame, che si possono preordinare nel negozio online.

Questo ankle boot, ad esempio, è ispirato a Loki e al suo colore verde smeraldo.

Questi stivali da cosplayer si basano sulla figura di Captain Marvel.

Che ne pensate? Quale modello vi piace di più?