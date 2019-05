La recensione spoiler del finale di The Big Bang Theory

Attenzione! Possibili spoiler!

Un finale molto atteso, che ha portato a fondo la trama principale della serie - dalla quale non si è mai veramente discostata - ovvero la vincita del premio Nobel da parte di Sheldon. È sempre stato il suo obiettivo e grazie al supporto di Amy è riuscito a farcela. Sheldon, come gli ha consigliato una veggente in un episodio precedente, si è lasciato andare verso un'altra persona, ha trovato l'amore in Amy e grazie a questa incredibile spinta positiva, è riuscito nel suo intento di vincere il premio Nobel. Di fatto, è il discorso finale di Sheldon, commosso, divertente e nostalgico allo stesso tempo, che mette la parola fine alla serie. Un discorso che ogni fan avrebbe pronunciato in favore di quegli amici "virtuali" del piccolo schermo.

Per il resto della banda, la vita da nerd si trasforma in vita adulta, responsabile e soprattutto familiare: finalmente vengono mostrati i bambini di Howard e Bernadette, le loro attività adesso ruotano intorno a lavoro e figli. Leonard e Penny, nonostante quest'ultima fosse inizialmente contraria, aspettano un figlio, segno di una speranza ritrovata di Penny e di una consolidata relazione. Stuart, che non è mai stato un protagonista principale, anche se molto amato dal pubblico, è stato congedato senza presenziare al finale ma solo attraverso una chiamata video su PC. Anche la storia di Stuart si conclude nel migliore dei modi, coronando il suo sogno di avere una ragazza, al contrario di Raj, che rompe la relazione combinata dal padre e rimane single con un ultima inquadratura, accanto a Sarah Michelle Gellar, che può dargli speranza per il futuro.

In conclusione, i due episodi finali dal titolo The Change Constant e The Stockholm Syndrome, hanno mantenuto la linea e il tono della serie senza stravolgere fatti e personaggi. Un punto di forza, in cui è la normalità a vincere, avvicinandosi sempre di più al pubblico, assottigliando la linea di demarcazione tra realtà e fantastico.