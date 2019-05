Niente birra per Tom Hanks senza la verifica dell'età tramite carta d'identità

La storia non finisce qui. Hanks ha raccontato di aver tentato anche di corrompere le ragazze , proponendo di offrire loro i biglietti per partecipare alla prima di Toy Story 4 con lui [Hanks è voce di Woody, N.d.R.]. Ma loro sono state irremovibili, nulla le ha fatte desistere!

Ho detto loro: 'Ho 62 anni e sapete chi sono, dovrei poter comprare un birra'. E loro hanno detto: 'No. C'è uno stand più in là dove puoi mostrare la carta d'identità e verificare che tu sia abbastanza grande per bere'.

Il cartello dice che vendete birra e io sono venuto a chiedervene una e voi non me la date, perché? Credete sia minorenne?

C'erano quattro ragazze e quando ho chiesto loro la birra mi hanno detto: 'Non possiamo dartela perché non abbiamo la tua carta d'identità'.

Anche le star del mondo del cinema non riescono sempre a ottenere ciò che vogliono. È successo a Tom Hanks , che ha raccontato un divertente aneddoto al The Ellen DeGeneres Show.

Essere famosi a volte non basta! Tom Hanks non è riuscito a comprare una birra durante un festival di musica country perché non ha mostrato la sua carta d'identità!

