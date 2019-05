TV News The Walking Dead

27/05/2019

Dwight è un personaggio complesso, con una storia difficile e affascinante. Ora che da The Walking Dead si trasferisce nello spinoff, sapremo di più su di lui. Cosa possiamo aspettarci da Fear The Walking Dead 5?

Lo sapevamo fin dal trailer della quinta stagione di Fear The Walking Dead: il personaggio di Dwight, interpretato da Austin Amelio, sarà il prossimo a trasferirsi da The Walking Dead al suo spinoff. I nuovi episodi di Fear The Walking Dead debutteranno negli USA il prossimo 2 giugno e vedranno proprio Dwight fra i protagonisti.

Gli showrunner Ian Goldberg e Andrew Chambliss hanno anticipato alcune cose sul suo ruolo nella serie.

Adoriamo Dwight. Amiamo Austin Amelio. Siamo grandi fan del suo personaggio e del suo lavoro in The Walking Dead. Quando abbiamo iniziato a parlare di portare da noi Dwight, è iniziato nello stesso punto, emotivamente parlando, di quando stavamo parlando della scorsa stagione su Morgan. E cioè: dal punto di vista emozionale, qual è la storia che stiamo raccontando su larga scala in questa stagione?

Le emozioni, l'aspetto psicologico, lo stato emotivo dei personaggio dopo una stagione - la quarta, che per quanto mi riguarda ha molto risollevato Fear The Walking Dead - ecco il nodo centrale che si lega all'arrivo di Dwight, secondo Goldberg.

Questa stagione riguarderà i nostri personaggi alle prese con ciò che hanno fatto nel loro passato e in cerca di redenzione attraverso ciò che stanno facendo ora, e per chiunque conosca la storia di Dwight in The Walking Dead, lui è qualcuno che ha compiuto molte azioni cattive nel periodo in cui è stato uno dei Salvatori. Ha fatto male a molte persone, ha fatto un sacco di cose di cui si pente, ma gli è stata data una seconda possibilità da Daryl alla fine della stagione 8. Quando Daryl gli ha risparmiato la vita e lo ha mandato via, e gli ha detto di trovare Sherry: questa è stata l'ultima volta che abbiamo visto Dwight in The Walking Dead e scopriremo com'è andata per lui e se è stato capace di Questo è l'ultimo che abbiamo visto di Dwight in The Walking Dead, e vedremo come è andata per lui e se è stato in grado di realizzare ciò che Daryl gli aveva detto di fare.

La storia di Dwight, che incontriamo per la prima volta nel bosco - destinato a diventare un nemico giurato di Daryl, ben prima della morte di Denise - viene approfondita in The Walking Dead nel corso delle varie stagioni.

Scopriamo che sua moglie è diventata una delle mogli di Negan e Dwight - già segnato dall'ustione con la quale Negan puniva i suoi - non aveva potuto farci niente. Sappiamo che amava profondamente Sherry, che ha sofferto molto e che ha saputo cambiare, tradendo Negan per allearsi con Rick e gli altri.

Dwight è un personaggio complesso, con una storia difficile alle spalle e un futuro più incerto che mai. Esattamente come Morgan, l'altro personaggio trasferito d'ufficio nello spinoff nel momento in cui la sua crisi gli aveva imposto - di nuovo - di allontanarsi da tutto e tutti.

Ora Morgan sembra aver trovato uno scopo, una nuova ragione di vita, portando avanti il progetto di quel camionista che cercava di aiutare i sopravvissuti in difficoltà. In che modo si unirà Dwight al gruppo di Fear The Walking Dead? Cosa gli è successo nel frattempo?

Lo scopriremo presto, con l'arrivo dei nuovi episodi dello spinoff di The Walking Dead.

