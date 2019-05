Tormund ha ancora una chance con Brienne? Gwendoline Christie parla del finale di GoT e dice la sua

Attenzione! Possibili spoiler!

Già nel corso del 2017, durante un'intervista fianco a fianco con Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister), Christie aveva detto con sicurezza che, dal suo punto di vista, sarebbe stato Brandon Stark a sedersi sul trono di spade (o su quello che ne sarebbe rimasto). Il collega danese aveva bocciato questa ipotesi, solo per venire poi smentito dall'epilogo della stagione 8.

Gwendoline Christie è Brienne di Tarth in Game of Thrones

In merito alla sua previsione, l'attrice ha commentato:

Sono pateticamente emozionata dal fatto di aver azzeccato! Quando ho letto la sceneggiatura, sono rimasta di sasso e ho detto 'oh, avevo ragione!'.

Su come sia arrivata a questa previsione, Christie ricorda di aver cercato di immaginare come re il personaggio più inaspettato di tutti:

Avevo pensato a lui perché Bran, per me, era la persona più inaspettata. [...] È l'idea di avere un regnante finale che è qualcuno a cui il potere non interessa affatto, che non è ambizioso e per questo motivo è improbabile che venga corrotto dal potere. Ho pensato che sarebbe quello che avrebbe fatto George R. R. Martin.

Brienne mentre viene fatta Cavaliere da Jaime

Gli amori di Brienne: Jaime e Tormund

L'attrice è tornata anche sulla relazione tra Brienne e Jaime Lannister, che non ha avuto il lieto fine che i fan speravano per i due personaggi. In una delle scene finali dell'ultimo episodio, vediamo proprio Brienne – ora a capo della Guardia Reale – completare la storia di Ser Jaime nel Book of Brothers, il volume che raccoglie le memorie delle vite delle spade al servizio del re. Christie aveva già spiegato di ritenere il gesto di Brienne come un modo di chiudere un capitolo e andare avanti. Nel corso dell'ultima intervista, l'attrice ha aggiunto:

Penso che scrivere quelle pagine non sia solo il modo di Brienne di onorare qualcuno che ha amato, ma anche di rendere omaggio al suo stesso amore – all'importanza dell'esperienza che ha potuto provare quando ha visto il lato diverso in un essere umano, che le altre persone non vedevano. Brienne è orgogliosa di poter prendere il controllo sui suoi sentimenti di dolore e rabbia, su tutte quelle complessità, per fare la cosa giusta, per sentirsi bene in merito a tutto quello che c'è stato. Una volta fatto, può tornare al suo lavoro come Comandante della Guardia Reale. Va avanti.

Brienne completa la storia di Ser Jaime Lannister in modo che le sue gesta vengano ricordate

Se l'amore con Jaime non è andato come sperato, chissà che non possa esserci – nell'immaginario narrativo della saga – una nuova chance per Tormund Giantsbane, l'adorato Bruto che ha sempre cercato di conquistare il cuore della donna cavaliere. Dopotutto Kristofer Hivju, che interpreta Tormund, aveva precisato che i sentimenti dell'uomo potranno anche far sorridere, ma si tratta di vero amore.

In merito a una nuova possibilità di conquistarla, Gwendoline Christie ha scherzato:

Magari potrebbe avere un'altra possibilità ora, ma sicuramente Brienne lo farebbe faticare! Sapete, ora lei sta facendo il lavoro dei suoi sogni. Oltretutto, credo che tutta quella storia sul latte di gigante potrebbe richiedere un po' di tempo per essere mandata giù. O magari no.

I racconti di Tormund sul latte di gigante potrebbero aver traumatizzato Brienne

Il riferimento è al racconto di Tormund nel secondo episodio di Game of Thrones 8, in cui rivelava di essere diventato così forte perché allattato al seno da una gigantessa, oltre la Barriera.