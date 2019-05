Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, presentato il clan Ventrue

Brothers: a tale of Two Sons arriva finalmente su Nintendo Switch

Ricordiamo che nelle settimane precedenti sono stati presentati i Thinblood e i clan Brujah , Tremere e Toreador . Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, è previsto su PS4, Xbox One e PC nei primi mesi del 2020 .

I Ventrue sono governanti di natura. In tempi passati erano soliti arruolare sacerdoti e aristocratici, mentre nei tempi moderni reclutano invece banchieri e dirigenti aziendali. I membri del “ Clan dei Re ” si considerano come degli architetti della società dei vampiri e pongono al primo posto la propria stirpe e la lealtà.

Paradox Interactive ci porta a conoscere un nuovo clan di vampiri full-blood anche questa settimana. Il quarto clan di Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 sono i Ventrue . Il loro ruolo nella storia è sempre stato quello di Re e persone influenti. Questo clan vampirico usa la sua astuzia, pazienza e volontà per ordire piani machiavellici per arrivare al potere.

