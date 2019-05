Apple annuncia il nuovo iPod touch: chip A10 Fusion e 256GB di memoria

Tecnologia

di Pasquale Oliva - 28/05/2019 16:30 | aggiornato 28/05/2019 16:35

Dopo mesi e mesi di indiscrezioni, il nuovo iPod touch è finalmente arrivato. Apple ha presentato la settima generazione dell'iconico dispositivo, ma le novità sono solo sotto la scocca.

6 condivisioni

In questa prima metà del 2019 le voci di un nuovo iPod Touch sono state a dir poco insistenti, in particolare a marzo, quando Apple a distanza di pochi giorni ha lanciato prima nuovi iPad, poi gli AirPods di nuova generazione. Sembrava fosse giunto il momento di metterci una pietra sopra (come successo con l'infelice AirPower), ma oggi l'azienda di Cupertino ha a sorpresa presentato la nuova linea dell'iconico dispositivo.

Se speravate in un iPod touch dal design totalmente rinnovato, senza quelle fastidiose e anacronistiche cornici in bella vista, allora preparatevi alla delusione. Infatti, il nuovo iPod touch è esteticamente identico al predecessore: display da 4 pollici, pulsante fisico Home (senza Touch ID), fotocamera posteriore, FaceTime Camera anteriore e... cornici direttamente dal 2015.

HD Apple

Questo (sorprendente) aggiornamento ha però le sue motivazioni. Il cuore pulsante del nuovo iPod Touch è infatti il processore A10 Fusion (lo stesso di iPhone 7), ed è ora disponibile anche in una variante con memoria interna da 256GB. Il chip progettato da Apple fornisce al dispositivo la potenza necessaria per godere di alcune delle ultime funzioni di iOS, come le chiamate di gruppo FaceTime e le applicazioni in realtà aumentata.

Il comunicato di Apple fa riferimento anche al mondo dei videogames. E ciò non è certamente causale. L'azienda di Cupertino ha intenzione di puntare molto sul mondo videludico, addirittura con una piattaforma (in arrivo anche in Italia) che consentirà - tramite un abbonamento mensile - di giocare a titoli in esclusiva per dispositivi iOS (nuovi iPod touch inclusi).

Prezzi e disponibilità

Il nuovo iPod touch è già disponibile su Apple Store Online, negli Apple Store fisici e presso i rivenditori autorizzati.

Il modello da 32GB ha un prezzo di 249 euro, quello da 128GB 359 euro. Per portarvi a casa invece l'inedita variante da 256GB dovrete investire 469 euro. iPod touch è disponibile nelle seguenti finiture: grigio siderale, bianco, oro, blu e rosa.

Cosa ne pensate del nuovo iPod touch? Potenziale tonfo o dispositivo interessante?