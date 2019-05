Armstrong, il trailer del film narrato da Harrison Ford

TV NewsCinema

28/05/2019

In occasione del cinquantesimo anniversario dello sbarco del primo uomo sulla Luna, è in arrivo Armstrong, il documentario dedicato al famoso astronauta. Ecco di seguito il trailer.

Arriva una nuova pellicola che narra la storia del più famoso degli astronauti. Si intitola Armostrong e segue il biopic dello scorso anno intitolato First Man, diretto da Damien Chazelle e con Ryan Gosling nei panni dell'astronauta Neil Armstrong.

Armstrong ha dalla sua la voce narrante di Harrison Ford, è co-prodotto da Gareth Dodds e Keith Haviland (due produttori di un altro documentario sui viaggi spaziali dal titolo The Last Man on the Moon) e diretto da David Fairhead, che ha già lavorato su argomenti di questo tipo nel 2017 con il documentario Mission Control: The Unsung Heroes of Apollo.

Il regista Fairhead ha voluto parlare in prima persona riguardo questo suo nuovo lavoro.

Raccontare questa storia è il sogno di un documentarista. Quando Neil [Amstrong n.d.r.] fece il suo "piccolo passo" sulla superficie lunare, segnò la sua trasformazione da semplice uomo a celebrità globale, qualcosa che cercò di evitare per il resto della sua vita. Attraverso la testimonianza di colleghi, amici e familiari, raccontiamo la storia apparentemente familiare, ma anche poco conosciuta del primo uomo sulla Luna.

Il film ha visto anche la partecipazione dei figli di Neil, Rick e Mark, che hanno dato un contributo importante e unico per la realizzazione del progetto.

Siamo stati felici di collaborare con i registi, che hanno fatto un lavoro così notevole con The Last Man on the Moon e Mission Control: The Unsung Heroes of Apollo [...]. Speriamo che al pubblico piaccia l'opportunità di vedere alcune riprese molto rare di nostro padre e condividere la sua memoria e le sue conquiste.

Armstrong mostra, per la prima volta, immagini e video inediti che raccontano l'incredibile vita dell'astronauta americano, anche all'interno delle mura domestiche. Il film racconta anche dei suoi giorni come pilota militare e della sua esperienza di pre-morte durante la Guerra di Corea, trattando anche le vicende delle missioni Gemini 8 e Apollo 11 e tutte le sfide che segnarono la sua straordinaria fama.

Armstrong, i cui diritti mondiali sono stati acquistati da Gravitas Ventures, uscirà nei cinema americani il 12 luglio 2019.

