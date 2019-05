Celebrity

I fan di Daenerys Targaryen supportano Emilia Clarke e #SameYou. Scopriamo i dettagli della bellissima iniziativa e scopriamo come donare.

Daenerys Targaryen è uno dei personaggi più amati di Game of Thrones. Ora che la serie è finita e che il destino della madre dei draghi è stato rivelato, i fan continuano a supportare Emilia Clarke al grido di "giustizia per Daenerys!"

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Nell'episodio finale della serie, abbiamo infatti visto Jon Snow uccidere Daenerys per impedirle di incenerire il resto dei Sette Regni come ha fatto con Approdo Del Re. Un destino amaro, che sicuramente ha fatto infuriare tante persone sul web.

Ma con la fine di Game of Thrones non finisce di certo l'amore che i fan provano nei confronti della Khaleesi e di Emilia Clarke.

L'attrice aveva reso noto, qualche mese fa, di essere sopravvissuta a due aneurismi cerebrali. La Clarke aveva pensato al peggio. In un pezzo scritto per The New Yorker aveva rivelato:

Nei momenti in cui mi sentivo peggio, ho anche chiesto ai medici di lasciarmi morire. La mia passione per la recitazione era tutta la mia vita e, senza poter comunicare in modo appropriato, sarei stata persa.

In onore di Emilia e della forza che Daenerys Targaryen le ha dato durante il periodo più buio della sua vita, i fan hanno deciso di raccogliere fondi per Same You, l'associazione della Clarke che ha l'obiettivo di sensibilizzare le persone sugli aneurismi e i danni cerebrali in generale e di offrire immediato supporto nella riabilitazione. Una bellissima iniziativa che è partita su Reddit e che sta coinvolgendo molti fan di Daenerys e di Game of Thrones.

Come donare

Se volete aiutare la causa di Emilia Clarke e appoggiarla nella sensibilizzazione nei confronti dei danni cerebrali, potete donare direttamente sul sito ufficiale di Same You nella sezione "Donate". Si può scegliere se fare una singola donazione (si parte da 1 Sterlina) o se donare una cifra con cadenza mensile

Oppure potete aiutare i fan che hanno organizzato l'iniziativa, partecipando alla raccolta fondi collettiva.