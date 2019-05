Game of Thrones: le petizioni per rimuovere gli showrunner da Star Wars

TV NewsCinema

28/05/2019

Altre petizioni affligono gli showrunner di Game of Thrones. Questa volta alcuni fan non vogliono che David Benioff e D.B. Weiss lavorino ai prossimi film di Star Wars.

L'ottava stagione di Game of Thrones è stata al centro di numerose polemiche in queste ultime settimane. Lo sconforto e il malcontento di molti fan per lo sviluppo delle storyline negli ultimi episodi ha portato alla nascita di varie petizioni, tra cui quella più famosa per "rifare l'ottava stagione con scrittori competenti", che ha superato il milione e mezzo di firme.

Ma quella non è l'unica protesta che riguarda David Benioff e D.B. Weiss, gli showrunner di Game of Thrones. Dopo la messa in onda del quinto episodio dell'ottava stagione di Game of Thrones "The Bells" (Le Campane in italiano), sul web sono nate delle petizioni per far rimuovere gli autori dal franchise di Star Wars.

Saranno i creatori di Game of Thrones, infatti, ad occuparsi dei film futuri del franchise dopo Star Wars: L'ascesa di Skywalker. La petizione più popolare, creata da un utente che ha come nickname "George R. R. Martin" (ovviamente non è stato l'autore di A Song of Ice and Fire a crearla) recita: "Mettere gli autori di Game of Thrones (David Benioff e D.B. Weiss) a capo di Star Wars non è solo una decisione controversa ma è anche un errore".

"I due hanno una preferenza per gli espedienti narrativi e le storie affrettate", sottolinea la petizione, che pone tra gli aspetti negativi della scrittura di Benioff e Weiss anche il voler sorprendere il pubblico a tutti i costi.

L'autore della petizione conclude con un messaggio chiaro: "Ci sono moltissimi scrittori e produttori che amano il franchise e che farebbero un lavoro migliore per l'universo di Star Wars".

Nel momento in cui viene pubblicato questo articolo, la petizione ha quasi raggiunto le 19mila firme.

Il primo film di Star Wars a cura di David Benioff e D.B. Weiss dovrebbe uscire nel 2022.

Voi che cosa ne pensate: la petizione ha senso? Secondo voi gli showrunner di Game of Thrones faranno un buon lavoro con Star Wars?

