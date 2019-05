Cinema

28/05/2019

Viaggio nella patria di Godzilla, i ToHo Studios, la casa cinematografica di Godzilla, il Re dei Mostri.

Situati a quaranta minuti di macchina dal centro di Tokyo i ToHo Studios sono la casa dove è nato Godzilla, il Re dei mostri che torna al cinema dal 30 maggio, distribuito da Warner Bros, in Godzilla II: King of The Monsters.

Non è semplice avere la possibilità di accedere all’area, soprattutto di poter ammirare da vicino le props originali utilizzate nei circa 32 film divisi in quattro ere, nati a partire dal 1954. Da questi nasce anche la costola statunitense, con una produzione che va dal film di Ronald Emmerich degli anni ’90 fino a quello del 2014, prequel del film che arriva in sala dal 30 maggio, e di cui si attende il sequel per l’anno prossimo, con Godzilla vs. Kong.

Monsterverse

Un Monsterverse che si sta delineando e che nulla sarebbe senza quello che abbiamo visto con i nostri occhi e che vi mostriamo nel video allegato all’articolo.

La Godzilla Mania ha infiammato gli animi del Giappone, e non solo, diventando un fenomeno culturale e di massa. Quello che ci attende oltre la soglia di uno dei nove soundstage del complesso nipponico è impressionante.

King Ghidora

Non avendo a disposizione gli effetti visuali odierni, i registi dei primi film, quelli degli anni ’50 in particolare, adottarono delle soluzioni creative per rendere credibili Godzilla e i suoi “amici” mostri. L’eterno rivale King Ghidora (protagonista anche del nuovo adattamento cinematografico) è il costume più impressionante di tutti quelli presente ai ToHo Studios, ed è sbalorditivo pensare che a muovere il mostro sia stato sempre e solo un attore, che indossati i pesanti panni muoveva le tre teste di drago con delle aste presenti all’interno del costume stesso.

Il Costume di Godzilla

Un vero cimelio è il costume di Godzilla che vedete nel video, il più antico di tutti quelli in possesso dello studios, una tuta utilizzata sia nel film del 1994 che in quello del 1995: Godzilla Vs. Space Godzilla e Godzilla Vs. Destroyah, dove era stata dipinta di rosso, ma dato che i fan preferiscono la versione originale del lucertolone atomico la stessa tuta è stata nuovamente colorata in nero e ora è esposta nel museo all’interno dei Toho Studios.

Il peso? Quasi ottanta chili, delle volte arrivavano fino a 100, un costume difficile da indossare che avrà creato qualche grattacapo all’attore di turno.

Se i primi film sono del 1954 come mai la più “antica” tuta in possesso degli Studios è quella del 1994?

Dati i materiali utilizzati, se non conservata adeguatamente, la tuta tende a deteriorarsi, come è evidente osservando anche l’unica superstite. Le tute dei precedenti film sono dunque andate perdute, segno che tutto il mondo (e il cinema) è paese.

Ora gli archivi sono controllati, schedati e le prop vengono mantenute alla giusta temperatura per venir preservate ancora oggi. Un segno di civiltà che dovrebbe essere applicato in tutto il mondo, non solo in Giappone.